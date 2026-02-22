Retenciones en las carreteras tras un fin de semana de gran afluencia en el Pirineo aragonés

Fin de semana de máxima afluencia en el Pirineo aragonés. El sol ha vuelto a ser el protagonista este sábado y domingo tras unas semanas marcadas por las borrascas. De él han disfrutado, entre otros, los miles de esquiadores que han aprovechado el buen tiempo para recorrer los kilómetros de nieve que acumulan las estaciones de esquí de Aragón. Como consecuencia, y según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el tramo de Sabiñánigo a Lanave ha registrado retenciones este domingo sobre las 17.30 horas, momento de bajada de los esquiadores. También este viernes se produjeron atascos en la N330 y la A23.

Asimismo, este domingo se ha cortado la carretera de acceso a Llanos del Hospital hasta las 19.00 horas por riesgo de aludes, y por este motivo se mantiene también cerrado el acceso a Baños de Panticosa, según ha informado el Gobierno de Aragón.

Noticias relacionadas

Ambas actuaciones son otra de las consecuencias de la cantidad de nieve caída en las últimas semanas en el Pirineo, que sumada a la subida de las temperaturas de este fin de semana eleva el riesgo de aludes en la cordillera pirenaica después de dos meses de precipitaciones en forma de nieve que han dejado algunos de los espesores más elevados de los últimos años.