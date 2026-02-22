¿Cómo será la movilidad del futuro en Plaza? Dos proyectos estratégicos y una demanda que urge otro plan

A la vista de la lentitud con la que la Plataforma Logística de Plaza en Zaragoza ha conquistado mejoras en la movilidad, se podría decir que urge ponerse a trabajar en un futuro a corto plazo que se augura prometedor para este enclave estratégico en la capital en el que ya trabajan 16.000 personas y tiene unas 600 empresas instaladas. Es el mayor centro de trabajo de la capital aragonesa y no siempre ha tenido una oferta de transporte público adecuada, las empresas tampoco han apostado en masa por un autobús propio que minimice los desplazamientos en vehículo privado y eso ha conseguido que el coche particular sea el gran protagonista en un macropolígono que sufre sobre todo en los accesos.

Pero las mejoras están en camino y algunas de las que no están urge empezar a planificarlas. Porque a la vista está que, como pasa con las dos líneas de autobús ya desdobladas que conectan el centro de Zaragoza con Plaza y el aeropuerto, cuando se pone en servicio adecuado a la demanda, esta responde con un uso creciente. Y todo apunta a que las cifras irán a más en poco tiempo, teniendo en cuenta algunos de los proyectos estratégicos que ya están en marcha.

El que ya está en obras, de momento, es la construcción de un nuevo acceso por la calle Turiaso, que promete aliviar el constante atasco que sufre la rotonda que actúa de entrada principal a Plaza y salida habitual de miles de vehículos al día en dirección a la A-2 y el cuarto cinturón. Un proyecto que contempla la creación de un espacio suficiente para que en el futuro pueda circular por la infraestructura de nueva creación una línea de tranvía, ya sea la ampliación de la que ya funciona desde Valdespartera, pasando por Arcosur, o una segunda línea que quizá algún día coja forma.

Un entorno en el que, por proximidad, quizá también en el futuro coincida con el Cercanías que conecte la estación de Delicias con Plaza, otra de las promesas estrella de legislaturas pasadas en el Gobierno de Aragón que nunca se llegó a ejecutar y que utilizaría una vía ya existente que pasa a pocos metros de la plataforma logística y de la zona comercial. El actual Ejecutivo nunca lo planteó pero puede que en pocos años sea un medio de transporte imprescindible.

Y es que uno de los proyectos a tener en cuenta en el futuro a corto plazo del polígono es el estreno de Plaza Park, la nueva superficie comercial que se plantea abrir en el lugar que ahora ocupa Plaza Imperial. En un mes empezará la demolición de este y a continuación empezará la construcción del nuevo complejo que llega para sustituirlo y con una fecha de estreno marcada en el calendario para mediados de 2027. Al menos eso calculan sus promotores, que ya han comenzado la comercialización de espacios mientras ultiman los detalles para el derribo.

Si su puesta en marcha se cumple en el plazo previsto, puede que la oferta de transporte público actual se quede corta, aunque es cierto que la demanda más alta en las líneas actuales se concentra en los días laborables y la actividad comercial tiene más afluencia los fines de semana. Pero ese aumento de viajeros se producirá en un porcentaje aún indeterminado por el promotor y por la DGA.

Otro hito a tener en cuenta tiene que ver con el aeropuerto y los planes del Gobierno de Aragón. El Ejecutivo autonómico, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, tiene previsto sacar a concurso este año uno o varios contratos que permitan atraer nuevas rutas a la terminal aragonesa. Si aumentan las conexiones aéreas como se prevé, también lo harán los pasajeros, tanto los que suben a esos nuevos vuelos como los que se suban al autobús para ir hasta el aeropuerto o desde él hacia el centro de Zaragoza. Y quizá la oferta entonces también sea insuficiente.

Todo apunta a un escenario de crecimiento de la demanda del transporte público en Plaza. Pero como apunta el Consorcio de Transportes del Área metropolitana de Zaragoza (CTAZ), se sigue trabajando en nuevas mejoras que se adapten a la demanda y nuevas necesidades de los usuarios.