La aragonesa Iasol concluye un parque fotovoltaico de 39 MW en Valladolid para la española Luminous

La compañía aragonesa Iasol ha finalizado la construcción y puesta en marcha de un parque solar de 39 megavatios pico (MWp) en la provincia de Valladolid, situado en los términos municipales de Zaratán, Arroyo de la Encomienda y Ciguñuela. La instalación, promovida por la empresa española Luminous Renewable Energy, está completamente terminada y energizada desde finales de 2025.

El proyecto se ha ejecutado bajo la modalidad full EPC (ingeniería, suministro de equipos y construcción llave en mano) por parte de Iasol, incluyendo la subestación SET Merinero 45/30 kV, que conecta con la SET Zaratán 220/45 kV de Red Eléctrica. El parque ocupa una superficie de 78 hectáreas y cuenta con una potencia nominal de 33 MW.

Desde el punto de vista tecnológico, la planta está equipada con módulos bifaciales N-Type de JA Solar de entre 605 y 610 Wp, seguidores a un eje bifila 1V de Axial e inversores solares Sungrow de 320 kW. Con esta configuración, se prevé una producción anual aproximada de 75.000 MWh, gracias a una combinación de soluciones orientadas a maximizar la eficiencia energética.

Beneficios ambientales

En términos ambientales, la instalación evitará la emisión de 17.401,85 toneladas de CO₂ al año, una cantidad equivalente al consumo energético de 23.580 hogares o a la capacidad de absorción de 104.203 árboles, según los datos facilitados por la compañía.

El desarrollo del parque también ha tenido impacto en el empleo local. Durante los picos de obra llegaron a trabajar hasta 150 personas, de las cuales en torno al 40% pertenecían a empresas de la zona, lo que, según la promotora, ha contribuido a dinamizar la actividad económica en el entorno rural.

El director general de Iasol, César Gimeno, subraya que “con este proyecto, la empresa consolida su posición como referente en el sector fotovoltaico, demostrando su capacidad para desarrollar infraestructuras energéticas de gran escala que combinan innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico local”.

Por su parte, el director general de Luminous Renewable Energy, Nicolas Fasquelle, destaca que “la entrada en operación de este parque refuerza nuestro compromiso con la descarbonización del mix energético español. Además de su contribución ambiental, el proyecto ha generado empleo local y dinamizado la actividad en el territorio, reafirmando nuestra visión de crecimiento sostenible”.

El respaldo social a este tipo de iniciativas es elevado. Según el último estudio realizado para la Unión Española Fotovoltaica (Unef), el 84,2% de los españoles considera que la energía solar es una alternativa viable y sostenible para la generación eléctrica en España, y un 66,3% cree que debe impulsarse su desarrollo, situándola como la tecnología que más se debe potenciar en el mix energético nacional.

Fundada en 2005, Iasol está especializada en el desarrollo, diseño, instalación, operación y mantenimiento de grandes parques solares y proyectos de autoconsumo empresarial, y cuenta con el sello de calidad de autoconsumo de Unef.

Por su parte, Luminous Renewable Energy, creada en 2021, opera actualmente cuatro parques fotovoltaicos con una potencia instalada conjunta de 71 MWp en Castilla y León y Aragón y avanza en su expansión en otros mercados europeos.