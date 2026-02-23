Jaca se queda sin uvi móvil: el ayuntamiento denuncia el traslado de su médico a Sabiñánigo para cubrir una baja

La importancia de la uvi móvil de Jaca vuelve a ponerse, de nuevo, sobre la mesa. El ayuntamiento jacetano ha presentado una queja formal ante la Gerencia del 061 Aragón porque este pasado domingo, 22 de febrero, se desplazó al médico de este transporte sanitario urgente a la UME de Sabiñanigo para cubrir una baja por incapacidad temporal. El consistorio ha informado de ello a través de sus redes sociales, en las que ha denunciado que se retirara a este profesional de 9.00 a 21.00 horas.

Según indican en su cuenta de Instagram y Facebook, el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, se ha mostrado disconforme ante esta decisión que, aseguran, se adoptó sin que se hubiera avisado antes al ayuntamiento jacetano. "El consistorio considera que no se puede cubrir una carencia puntual en otro punto de la red sanitaria a costa de dejar desprotegida a Jaca y a la comarca de La Jacetania", critican.

Más, en un fin de semana como el pasado, en el que apuntan que hubo una afluencia de más de 60.000 personas entre residentes, visitantes y la ocupación hotelera. "En este contexto, la retirada del médico de la uvi móvil supone, a juicio del ayuntamiento, un riesgo innecesario para la seguridad sanitaria", aseguran.

Fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón este pasado domingo se produjeron varias bajas médicas en las unidades del 061, y ante esta situación se decidió que el médico de Jaca apoyara al equipo de Sabiñánigo, ya que ambos forman parte de la misma unidad. Este tipo de movimientos se realizan "de manera habitual y en ambos sentidos", defienden desde Sanidad.

Desde el ayuntamiento jacetano consideran que, aunque Jaca cuenta con recursos sanitarios "relevantes", como son el servicio de urgencias del centro de salud, el hospital, un helipuerto que está operativo las 24 horas, la ambulancia de soporte vital básico o el soporte vital avanzado con enfermería, "existen alternativas organizativas dentro del 061 que permitirían cubrir incidencias sin afectar a la uvi móvil de Jaca, como movilizar personal desde Huesca o Zaragoza".

La consejería de Sanidad explica que optaron por esta organización porque era la más adecuada desde el punto de vista técnico. Sostienen que Jaca cuenta con el respaldo de los profesionales médicos del centro de salud, del hospital y del helicóptero del 112 las 24 horas los 365 días, lo que permite garantizar la mejor cobertura. "El refuerzo a Sabiñánigo se consideró prioritario en un fin de semana de alta afluencia al ser un punto clave de acceso al Pirineo, donde se distribuyen distintos valles", sostienen.

Noticias relacionadas

Con todo, tras la situación de este domingo, el Ayuntamiento de Jaca ha solicitado formalmente a la gerencia del 061 que no se movilicen ni se trasladen los recursos de la uvi móvil ni a los profesionales adscritos a la misma.