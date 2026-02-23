Burocracia "excesiva" y ratios elevadas: el 92% de los profesores de Aragón denuncia que pierde la mitad de su jornada en papeleo

El 92,38% del profesorado aragonés denuncia que la burocracia consume la mitad de su jornada y "asfixia el trabajo docente", según datos del macroestudio estatal realizado por STEs-Intersindical (STEs-i) sobre las causas del malestar docente. Tras la publicación de este estudio, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha reclamado al Ministerio de Educación y al Gobierno de Aragón medidas para reducir las ratios en todos los niveles educativos y la carga burocrática.

La carga de trabajo burocrático en Educación, según ha afirmado STEA en una nota, es “excesiva”, “se repite en todas las comunidades”, y es una problemática que, en el estudio, está por encima de otras cuestiones como el clima de trabajo con los alumnos o los salarios.

"Esta carga impuesta resta tiempo de preparación de clases y atención al alumnado, hasta un punto insostenible, en el que el personal docente siente que ha dejado de enseñar para convertirse en administrativos con escolares alrededor", ha señalado STEA, que ha reclamado eliminar las tareas "impuestas" que afecten "negativamente" al trabajo pedagógico.

Por su parte, STEA ha señalado que las aulas masificadas son un problema "constante", pero que actualmente se ve agravado por la presión creciente de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo.

El número de estudiantes con estas necesidades, a nivel nacional, según el sindicato, se ha disparado un 75% en los últimos años y suma 1,1 millones de escolares (el 14 % del total del alumnado). Sin embargo, los recursos, ha añadido, "solo" han aumentado un 30%, "por lo que son necesarias medidas estructurales, no coyunturales, para garantizar más de un profesional docente en aquellas aulas que lo requieran".

Para bajar las ratios, STEA ha reclamado rebajar el máximo de estudiantes por aula en la normativa básica, además de regular “desdobles, apoyos en el aula o grupos flexibles allí donde exista alumnado con barreras importantes para el aprendizaje”.

Las ratios en Aragón en el curso actual son de 19 alumnos en segundo ciclo de infantil, 25 en primaria y 30 en la ESO; el alumnado con necesidades educativas especiales computa como dos plazas. STEA ha reclamado a los responsables estatales y autonómicos seguir reduciendo estos números "para beneficiar a la atención individualizada del alumno, lo que mejorará la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades".

Asimismo, el sindicato también ha subrayado las consecuencias en la salud del profesorado, con un aumento en las bajas por ansiedad, y un bajo rendimiento debido a la fatiga, incluso sin estar de baja oficial.