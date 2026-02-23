La crisis de la vivienda en Aragón: el precio del alquiler se dispara en Zaragoza un 16% en dos años y supera los 700 € de media

El mercado del alquiler en Zaragoza se ha calentado hasta niveles que hace apenas dos años parecían difíciles de imaginar. Los datos oficiales del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, elaborados a partir de las fianzas depositadas por los propietarios, evidencian que el precio medio en la capital aragonesa ha aumentado más de 100 euros mensuales en apenas dos años y ya supera con holgura la barrera de los 700 euros.

No se trata de precios anunciados en portales inmobiliarios, sino de contratos formalizados y registrados. En Aragón, como en el resto de comunidades, los propietarios están obligados a depositar la fianza legal del alquiler –equivalente generalmente a un mes de renta– ante la Administración autonómica. Ese depósito actúa como garantía y, al mismo tiempo, deja constancia oficial del importe pactado.

Un 16% más en dos años

En 2024, el precio medio del alquiler en Zaragoza capital ya registró un incremento significativo:un 6,9%, hasta 641,65 euros al mes. Pero fue en 2025 cuando la subida se consolidó, con un alza del 9,3%, hasta situar el precio medio en el entorno de los 700 euros mensuales –en concreto, los 701,26 euros–, con un aumento acumulado cercano al 16,2% respecto a dos años antes.

El dato es especialmente elocuente si se compara con la evolución de los salarios o con la propia inflación en ese mismo periodo. El coste del alquiler ha crecido muy por encima de ambos indicadores, estrechando aún más el margen de maniobra de las rentas medias y bajas.

La tendencia no se ha frenado en el arranque de 2026. Solo en enero, el precio medio volvió a repuntar casi un 5% interanual, hasta los 735,58 euros al mes, lo que apunta a que el mercado continúa tensionado. Y todo ello sin tener en cuenta variables como el tamaño de la vivienda, el número de habitaciones o su estado de conservación. Los datos facilitados por la DGA son de precios medios, sin segmentar por tipología.

El número de fianzas depositadas también ha crecido también de forma notable, síntoma de un mercado activo pero también cada vez más competitivo. En 2024 fueron 8.049, un cifra que se ha incrementado hasta 11.229 en 2025. No obstante, hay que tener en cuenta que las fianzas depositadas en un ejercicio no representan la totalidad del parque de viviendas en alquiler, sino los nuevos contratos firmados o aquellos que se renuevan. Es decir, reflejan el pulso real del mercado en movimiento, no el estoc completo.

Elevada demanda

En un contexto de elevada demanda, muchos pisos ni siquiera llegan a anunciarse en agencias o portales inmobiliarios de internet ya que encuentran inquilino en el entorno del propietario o por canales informales.

La ecuación es sencilla y conocida. Hay poca oferta y muchos demandantes. El resultado, precios al alza. La capital aragonesa concentra el mayor volumen de arrendamientos de la comunidad y actúa como epicentro de esa presión.

Desde el Gobierno de Aragón se atribuye la escalada al «desequilibrio» entre oferta y demanda. La estrategia del Ejecutivo, ahora en funciones, pasa por aumentar el parque público de alquiler asequible para introducir más vivienda en el mercado y ejercer un efecto moderador sobre los precios. En dos años y medio de legislatura se han adjudicado 3.105 viviendas. Cerca de 1.100 están en obras —608 de ellas en Zaragoza capital, en barrios como Actur y Valdespartera—, a las que se suman 355 del Programa 700 en pequeños municipios.

El Ejecutivo descarta intervenir directamente los precios, como permite la ley estatal de Vivienda. Argumenta que limitar rentas o endurecer el marco normativo puede retraer aún más la oferta privada y tensionar todavía más el mercado.