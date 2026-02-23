Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViniciusVox AragónZ-40Nieve AragónRodolfo SanchoGuardia Civil
instagramlinkedin

Cruz Roja suprime el servicio de transporte adaptado a las entidades de Aspace y Nuloe de Huesca

El motivo ha sido el presupuesto de este servicio, que alcanzaba el 75% y solo se prestaba a 15 usuarios de estas entidades sociales

Profesionales de Cruz Roja, en una imagen de archivo.

Profesionales de Cruz Roja, en una imagen de archivo. / El Periódico

Cruz Roja ha conformado que ha decidido suprimir el transporte adaptado que afecta en la provincia oscense a la Asociación de Parálisis Cerebral de Huesca (Aspace) y a la entidad Nuloe. Este servicio se prestaba a 15 usuarios de estas entidades sociales y el coste del mismo, que llegaba a alcanzar el 75% de su presupuesto, ha sido el motivo.

En concreto, el coste se cifraba entre 150.000 y 170.000 euros, que se prevén destinar a otros servicios relacionados con la atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Es una forma de optimizar los programas que la entidad gestiona en el territorio, en palabras del coordinador provincial de Cruz Roja, Carlos Arenas.

Arenas ha dicho que "analizando la pertinencia de los servicios que presta para la población oscense, especialmente en Huesca capital, y viendo las necesidades en las otras áreas en las que también trabaja Cruz Roja, hemos convenido que era más pertinente destinar a otros servicios como empleo, atención a la extrema vulnerabilidad o personas mayores, los recursos que utilizábamos para garantizar ese servicio, ya que la cuota de los miembros de esas entidades no llegaba para cubrir la totalidad del servicio".

Noticias relacionadas

El servicio de transporte adaptado se destinaba a entre 15 y 20 personas en la capital oscense y los principales beneficiarios eran usuarios vinculados a Aspace y a la entidad Nuloe.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
  2. Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
  3. Vox está dispuesto a perder los 22 millones que permiten viajar a 53 céntimos en bus y tranvía en Zaragoza
  4. La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
  5. Así será la reintroducción del lince en Zaragoza: una finca con el triple de conejos de lo habitual y protección contra los atropellos
  6. La empresa aragonesa que viste a Oriol Cardona, campeón olímpico de los juegos de invierno: “Lo hemos vivido con mucha emoción”
  7. Zaragoza ofrece vuelos desde 75 euros para una escapada en la Cincomarzada: todos los destinos y precios
  8. Los trabajadores de Mann Hummel en Zaragoza dicen basta y convocan una huelga indefinida: 'La empresa se nos está riendo en la cara

Un barrio "harto de vallas" y de "urbanismo a la carta": la avenida de Cataluña alerta sobre su abandono en pleno crecimiento

Un barrio "harto de vallas" y de "urbanismo a la carta": la avenida de Cataluña alerta sobre su abandono en pleno crecimiento

Segundo apagón del día en Zaragoza: casi 3.000 personas se quedan sin luz en Cesáreo Alierta y Camino Las Torres

Segundo apagón del día en Zaragoza: casi 3.000 personas se quedan sin luz en Cesáreo Alierta y Camino Las Torres

Indignación, rabia y una petición de "justicia" contra WiZink por los 121 despidos en Zaragoza: "Tengo 61 años, ¿qué futuro laboral me espera?"

Indignación, rabia y una petición de "justicia" contra WiZink por los 121 despidos en Zaragoza: "Tengo 61 años, ¿qué futuro laboral me espera?"

¿Por qué hay tantos coches en la explanada de la Estación del Norte de Zaragoza? Este es el motivo

¿Por qué hay tantos coches en la explanada de la Estación del Norte de Zaragoza? Este es el motivo

Reabre la carretera del Balneario de Panticosa tras dos semanas cortada por riesgo de aludes

Reabre la carretera del Balneario de Panticosa tras dos semanas cortada por riesgo de aludes

Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Aragón y Extremadura

Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Aragón y Extremadura

Condenadas dos mulas bancarias por estafar 33.000 euros a un vecino de Zaragoza

Condenadas dos mulas bancarias por estafar 33.000 euros a un vecino de Zaragoza

Un conductor de autobús auxilia a una persona desaparecida en Zaragoza: “Pienso en el alivio de la familia al saber que está de vuelta”

Un conductor de autobús auxilia a una persona desaparecida en Zaragoza: “Pienso en el alivio de la familia al saber que está de vuelta”
Tracking Pixel Contents