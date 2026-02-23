Cruz Roja suprime el servicio de transporte adaptado a las entidades de Aspace y Nuloe de Huesca
El motivo ha sido el presupuesto de este servicio, que alcanzaba el 75% y solo se prestaba a 15 usuarios de estas entidades sociales
Cruz Roja ha conformado que ha decidido suprimir el transporte adaptado que afecta en la provincia oscense a la Asociación de Parálisis Cerebral de Huesca (Aspace) y a la entidad Nuloe. Este servicio se prestaba a 15 usuarios de estas entidades sociales y el coste del mismo, que llegaba a alcanzar el 75% de su presupuesto, ha sido el motivo.
En concreto, el coste se cifraba entre 150.000 y 170.000 euros, que se prevén destinar a otros servicios relacionados con la atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Es una forma de optimizar los programas que la entidad gestiona en el territorio, en palabras del coordinador provincial de Cruz Roja, Carlos Arenas.
Arenas ha dicho que "analizando la pertinencia de los servicios que presta para la población oscense, especialmente en Huesca capital, y viendo las necesidades en las otras áreas en las que también trabaja Cruz Roja, hemos convenido que era más pertinente destinar a otros servicios como empleo, atención a la extrema vulnerabilidad o personas mayores, los recursos que utilizábamos para garantizar ese servicio, ya que la cuota de los miembros de esas entidades no llegaba para cubrir la totalidad del servicio".
El servicio de transporte adaptado se destinaba a entre 15 y 20 personas en la capital oscense y los principales beneficiarios eran usuarios vinculados a Aspace y a la entidad Nuloe.
