Indignación, rabia y una petición de "justicia" contra WiZink por los 121 despidos en Zaragoza: "Tengo 61 años, ¿qué futuro laboral me espera?"

Los silbatos copaban todo el ambiente en la tarde de este lunes en la plaza España de Zaragoza. En la manifestación, convocada por la plantilla del call center de WiZink en la capital aragonesa, gestionado en los últimos años por Zelenza, no solo había 121 empleados. Había 121 familias, en algunos casos de forma literal (los más pequeños se sumaron a la protesta de sus padres y madres), que reclamaban, con ira, rabia e indignación, "justicia". Todo, a raíz del cambio en la subcontrata que llevaba la atención al cliente, que ahora pasa a manos de Marktel, quien se lleva el centro a Portugal, pero a la frontera con Badajoz, contratando trabajadores españoles a los que aplicará la normativa portuguesa.

Una maraña que ha acabado con el cierre del call center zaragozano y el despido de todos sus trabajadores, pese a que por convenio incluso la anterior concesionaria, Zelenza, ha reconocido que su sucesora debería subrogarlos. Alejandro Martínez y Pilar Calvo son dos de las 121 caras que han quedado abandonadas a su suerte desde que, el pasado 31 de enero, cesase la actividad. El próximo 12 de marzo, será la Audiencia Nacional quien dirima si la nueva adjudicataria está obligada a subrogar sus puestos.

"Hemos llegado a dudar incluso de si podíamos cobrar el paro", reconoce Martínez, padre de dos hijas. "En este país despedir no es gratis, que es lo que pretenden. Queremos justicia y que paguen por lo que han hecho", dice por su parte Calvo, quien va a cumplir 61 años próximamente y se pregunta: "¿Qué futuro laboral me espera?". Y es que, para los trabajadores, esta situación va mucho más allá de un caso concreto de deslocalización, perfectamente pensada y planeada a su juicio.

"Esto no puede quedar así, porque sentaría un precedente laboral que es inadmisible para cualquier trabajador de este país", lamenta Martínez, en la misma línea que Calvo. "Si las instituciones toleran esto, los empresarios van a poder hacer lo que les da la gana. Espero que los jueces estudien este caso y que no cree un precedente para que otras empresas puedan hacer lo mismo", añade la trabajadora al respecto.

Un conflicto "durísimo"

Ambos, además, cuentan con dos décadas de antigüedad en su puesto. En cambio, tras pasar 18 bajo los mandos del banco digital WiZink, este decidió externalizar el servicio a Zelenza, a la que ahora no ha renovado para llevarse el call center a la frontera portuguesa con Badajoz. "La nueva contrata (Marktel) dice que no está obligada a subrogarnos, Zelenza dice que sí y WiZink se lava las manos, así que estamos en un limbo,en un punto intermedio en el que nadie se hace cargo de nosotros. Y ahora ha llegado el momento que pensábamos que no llegaría, porque creíamos que alguna de las partes cedería", añade Martínez a ese respecto.

En su caso, dice, está siendo un proceso "durísimo" a nivel personal. "Soy un padre de familia y hay muchísimas personas en mi situación. La mayoría de la plantilla son mujeres, todos tenemos mucha antigüedad, y quedarte sin trabajo sin derecho a indemnización es muy duro", subraya. "Es inadmisible, encima con la perrería de llevarse el srervicio a Portugal pero con trabajadores españoles para ahorrar costes, a cambio de dejar a 121 familias en la calle... Nos sentimos vapuleados", sentencia Pilar Calvo, quien ya anticipa que van a seguir dando la batalla. En la calle y en los juzgados. El próximo mes de marzo, siguiente asalto.