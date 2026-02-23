Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 8 mundial con más nieve y duplica su espesor en solo 20 días
Las últimas nevadas del mes de febrero en España ha aumentado la capa de nieve de manera significativa llevando el grosor a cifras no vistas en casi una década en todos los complejos de la montaña de Huesca
Este invierno atípico está dejando hitos para todos los gustos. Desde la cantidad de borrascas de gran impacto que han asolado la península en apenas mes y medio a la cantidad de precipitaciones registradas, que han llenado embalses a niveles inéditos para esta época del año. A ello se suman nevadas casi permanentes desde finales de diciembre en las montañas de España y de Aragón, donde, además, se ha batido en las últimas semanas el máximo de reservas de nieve desde 2002, según el modelo ASTER de la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE).
Un espaldarazo que ha salpicado de lleno a las estaciones de esquí y permite pensar en una primavera muy halagüeña para los amantes de los deportes de nieve. La fotografía de este lunes deja un panorama inmejorable para sus intereses. Todos los complejos del Pirineo presentan espesores muy por encima de lo habitual, con máximos que superan los tres metros de altura en Formigal, Astún y Candanchú, según datos recopilados por el portal Infonieve, y en todas ellas se ha incrementado de manera sensible el espesor en las últimas semanas.
Candanchú, referente mundial
El caso paradigmático de lo vivido en febrero es Candanchú. Una estación que el año pasado a estas alturas presentaba menos de metro y medio de nieve hoy puede presumir de ser una referencia mundial gracias a más que duplicar sus cifras en apenas 20 días. El pasado 2 de febrero ofrecía 140 centímetros de nieve; este lunes, 360 centímetros.
Estos guarismos le han hecho colarse dentro del top 10 mundial de estaciones de esquí con mayor espesor de nieve y ser, ahora mismo, la referencia de Aragón en estos momentos y la segunda de toda España, solo por detrás de Sierra Nevada (Granada), que tiene 4 metros en su punto de mayor grosor de nieve.
Se da la circunstancia de que Candanchú presenta su mejor cara desde la temporada 2017-18, cuando la pista del valle del Aragón alcanzó unos inéditos 445 centímetros de espesor de nieve. Una cifra de récord en los últimos años que repiten todas las estaciones del Pirineo aragonés, que muestran cifras que no se han alcanzado en una década.
A nivel mundial, son las francesas Oz 3300 (430 centímetros) y Alpe d'Huez (400 centímetros, igual que la granadina) las que presentan una mayor cantidad de nieve. A renglón seguido, Mount Baker (EEUU), con 394 centímetros, y Chamonix (Francia), una de las Mecas del esquí con 390 centímetros.
A un escalafón inferior está la japonesa Niseko (270 centímetros), la suiza Gstaad Glacier 3000 (370 centímetros) y la aragonesa Candanchú, empatada en la octava posición con la francesa Paradiski (360 centímetros).
