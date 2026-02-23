El III Salón Peñín convierte Zaragoza en el gran escaparate del vino aragonés

Aragón vuelve a situarse hoy como capital nacional del vino con la celebración del III Salón Peñín de los Vinos de Aragón, un encuentro que reúne a 500 profesionales del sector y casi 400 aficionados interesados en descubrir la diversidad, calidad y potencial de los vinos de la Comunidad. El evento, una iniciativa organizada por el actual Gobierno de Aragón, Aragón Alimentos “Aragón, Sabor de verdad”, en colaboración con el Salón Peñín, congrega a 56 bodegas que presentan 224 vinos de todas las zonas productoras de la comunidad; desde las denominaciones de origen Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano, Vino de Pago Aylés, Urbezo y Cava, hasta las indicaciones geográficas de Bajo Aragón, Ribera del Jiloca, Ribera del GállegoCinco Villas, Valdejalón, Valle del Cinca y Ribera del Queiles.

El salón, que se celebra en el Hotel Palafox de Zaragoza, ofrece un formato showroom que facilita el contacto entre bodegas, distribuidores, hosteleros, prescriptores y aficionados consolidándose como el mayor escaparate del vino aragonés celebrado hasta la fecha en la capital.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones, Javier Rincón, ha destacado la relevancia económica y cultural del vino en la Comunidad «Aragón es tierra de grandes vinos y de grandes profesionales. Nuestra Comunidad avanza gracias a un sector vitivinícola que combina tradición, innovación y una calidad indiscutible”. Rincón ha añadido que “las DOP e IGP aragonesas son un orgullo colectivo y una garantía para el consumidor. Encuentros como este muestran la fortaleza y proyección de todo el sector».

Rincón ha subrayado también la importancia del crecimiento del salón y la participación ciudadana: «Que hoy se reúnan 500 profesionales y 400 aficionados evidencia que el vino de Aragón vive un momento extraordinario y que existe un interés por conocerlo, disfrutarlo y valorarlo como merece».

Por su parte, la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, ha puesto en valor el impacto de la actividad vitivinícola en la marca Aragón. "El vino es uno de nuestros grandes embajadores. Hablar de nuestras DOP e IGP es hablar de territorio, de sostenibilidad, de prestigio y de un trabajo que se traslada directamente a la copa” y ha afirmado que “desde el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón seguiremos impulsando acciones que refuercen la visibilidad de nuestros vinos dentro y fuera de España».

Cuéllar ha destacado además el papel de quienes hacen posible el desarrollo del sector. «Bodegas, viticultores, sumilleres y distribuidores forman una cadena profesional sólida que garantiza que la calidad del vino aragonés se mantenga como una referencia indiscutible en el panorama nacional».

El mayor escaparate de los vinos aragoneses

Durante toda la jornada, los asistentes pueden catar vinos, descubrir nuevos proyectos, conocer tendencias y profundizar en el enorme potencial enológico de Aragón. El salón permite, además, reforzar el vínculo entre productores y profesionales, así como acercar la cultura del vino al público general.

Se trata de la III edición de este Salón de Vinos de Aragón, organizado por el actual Ejecutivo autonómico, en colaboración con Salón Peñín, tras la I edición celebrada hace casi un año, el 31 de marzo de 2025 en Zaragoza y la II edición el pasado 20 de octubre, en Madrid.

Así, este Salón consolida su posición como el evento de referencia para el sector vitivinícola aragonés, un punto de encuentro que cada edición crece en expositores, calidad y participación.