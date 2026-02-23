La ermita más impresionante de Europa está en Aragón: "Es tan extrema que arquitectura y naturaleza se confunden"

Como si del mismo peñón naciera, desafiando a la gravedad, la ermita de la Virgen de la Peña de Aniés, en Huesca, parece querer salirse de la roca. La primera pregunta que surge al verla por primera vez es cómo consiguieron construirla, porque es una zona tan escarpada que resulta difícil imaginar a nuestros ancestros dando forma a un edificio de tal belleza.

Como muchos dicen, "es tan extrema, que arquitectura y naturaleza se confunden". Este santuario rupestre es uno de los más importantes del Alto Aragón y una de las grandes maravillas de la comarca de la Hoya de Huesca. Está ubicada en la cara norte de la Sierra Caballera, a unos pocos kilómetros del Castillo de Loarre -una parada obligatoria en un viaje por esta zona-.

Cómo llegar hasta la ermita más bonita del Alto Aragón

El lugar tan peculiar en el que se erigió, el recorrido hasta llegar a ella o las vistas desde la cima son solo algunos de los elementos que llaman la atención de este monasterio católico. El acceso es desde la localidad de Aniés, un pueblo situado en la cara sur de la misma sierra. A partir de ahí nace una senda que se utiliza en las romerías y que conduce directamente a la ermita.

Panorámica de la ermita de la Virgen de la Peña de Aniés / TURISMO DE ARAGÓN

La ruta es sencilla hasta llegar al último tramo, que es un poco más empinada y requiere algo más de esfuerzo. Sin embargo, las vistas que van apareciendo ante los caminantes a medida que se coge altura compensan todo esfuerzo anterior. Por el camino, además, aparecen carteles que recuerdan que es ideal para los amantes de las aves, siendo una ruta ornitológica del Prepirineo por excelencia.

Tal y como describen en el blog de Turismo de la Hoya de Huesca, "el santuario está enclavado en lo que parece un nido o dormidero de águilas". Desde ese mismo punto no solo se pueden avistar águilas reales o perdiceras, sino también quebrantahuesos, buitres leonados, halcones peregrinos, azores y búhos reales. Unos cuantos pasos más hacia arriba, por fin se alcanza la ermita.

Qué esperar cuando se llega a lo más alto de la ruta

Todo el conjunto lo conforman la propia ermita y la casa del santero, junto a otras construcciones de menor entidad, como la escalera de acceso tallada en roca o un pozo entre sendos edificios. Cuando se llega hasta ella, el viajero se da cuenta de por qué se considera el conjunto eremítico rupestre más interesante del Alto Aragón, aunque son muchos los estilos que se aúnan allí mismo.

La ermita de la Virgen de la Peña se erigió sobre una iglesia medieval del siglo XIII que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. En su interior hay capiteles románicos, una representación de San Cristóbal con el Niño a hombros y una tabla gótica de los Santos Pedro y Pablo. Además, desde su mirador se puede contemplar la preciosa e impresionante zona que rodea la ermita.

Virgen de la Peña de Aniés / TURISMO HOYA DE HUESCA

La comarca de la Hoya se ubica entre las sierras prepirenaicas de Santo Domingo, Loarre, Caballera, Gratal y Guara, al norte, y las llanuras meridionales antesala de la Estepa Monegrina, al sur. Los Mallos son las formaciones más características, destacando los de Riglos, Agüero y Murillo en el río Gállego. Es el lugar perfecto para disfrutar de naturaleza y arquitectura todo el año.