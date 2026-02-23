La Medicina de Familia 'no tira' en Aragón: el último llamamiento deja desiertas 164 plazas

La Atención Primaria vuelve a sufrir. El llamamiento celebrado este lunes en Aragón ha dejado desiertas 164 plazas de Medicina de Familia y 22 de Pediatría. En total, el Salud ofertaba 242 vacantes, por lo que han quedado sin cubrir un 78,1% de la primera y un 68,75% de la segunda. En otras cifras. En Medicina de Familia se han adjudicado 46 plazas de las 210 ofertadas, lo que supone un 19% y evidencia una vez más que la comunidad sufre un déficit de médicos de Atención Primaria, sobre todo en el medio rural. En Pediatría no están mejor las cosas, se han adjudicado tan solo 10 puestos de los 32 ofertados, es decir, un 31,25%.

El llamamiento de este lunes se correspondía a las plazas de ambas especialidades que se han quedado desiertas una vez finalizado el concurso de traslados. Es decir, aquellas que han quedado vacantes una vez que los profesionales fijos han cambiado de destino y se han movido a otros puestos.

Además de estos puestos, se han ofertado también aquellos que, aunque están ocupados, no cuentan con un titular fijo. Según indican desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, esto permite ampliar la oferta a todos los profesionales inscritos en la bolsa, tal y como establece el reglamento.

Noticias relacionadas

Los profesionales que trabajan en la actualidad en alguna de las plazas que se ha ofertado pero ha quedado desierta permanecen en su puesto de trabajo. Desde Sanidad informan que lo mismo sucede con las personas que ocupan puestos que no han sido adjudicados. Es decir, unos y otros conservan sus cargos.