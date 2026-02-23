La Medicina de Familia 'no tira' en Aragón: el último llamamiento deja desiertas 164 plazas
En Pediatría han quedado sin cubrir 22 y en total se ofertaban 242 vacantes
La Atención Primaria vuelve a sufrir. El llamamiento celebrado este lunes en Aragón ha dejado desiertas 164 plazas de Medicina de Familia y 22 de Pediatría. En total, el Salud ofertaba 242 vacantes, por lo que han quedado sin cubrir un 78,1% de la primera y un 68,75% de la segunda. En otras cifras. En Medicina de Familia se han adjudicado 46 plazas de las 210 ofertadas, lo que supone un 19% y evidencia una vez más que la comunidad sufre un déficit de médicos de Atención Primaria, sobre todo en el medio rural. En Pediatría no están mejor las cosas, se han adjudicado tan solo 10 puestos de los 32 ofertados, es decir, un 31,25%.
El llamamiento de este lunes se correspondía a las plazas de ambas especialidades que se han quedado desiertas una vez finalizado el concurso de traslados. Es decir, aquellas que han quedado vacantes una vez que los profesionales fijos han cambiado de destino y se han movido a otros puestos.
Además de estos puestos, se han ofertado también aquellos que, aunque están ocupados, no cuentan con un titular fijo. Según indican desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, esto permite ampliar la oferta a todos los profesionales inscritos en la bolsa, tal y como establece el reglamento.
Los profesionales que trabajan en la actualidad en alguna de las plazas que se ha ofertado pero ha quedado desierta permanecen en su puesto de trabajo. Desde Sanidad informan que lo mismo sucede con las personas que ocupan puestos que no han sido adjudicados. Es decir, unos y otros conservan sus cargos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
- Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
- Vox está dispuesto a perder los 22 millones que permiten viajar a 53 céntimos en bus y tranvía en Zaragoza
- La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
- Así será la reintroducción del lince en Zaragoza: una finca con el triple de conejos de lo habitual y protección contra los atropellos
- La empresa aragonesa que viste a Oriol Cardona, campeón olímpico de los juegos de invierno: “Lo hemos vivido con mucha emoción”
- Zaragoza ofrece vuelos desde 75 euros para una escapada en la Cincomarzada: todos los destinos y precios
- Los trabajadores de Mann Hummel en Zaragoza dicen basta y convocan una huelga indefinida: 'La empresa se nos está riendo en la cara