Los partidos con representación recibirán cerca de 2 millones tras las elecciones en Aragón

Los partidos aragoneses que consiguieron representación en las Cortes de Aragón en las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero recibirán en torno a dos millones de euros de subvención por parte del Gobierno de Aragón para cubrir los gastos ocasionados por la campaña electoral y el reparto de papeletas y propaganda electoral entre los votantes. Estas cuantías se establecen en función de distintos criterios, como el número de votos, el número de escaños obtenidos por cada partido o la conformación, o no, de un grupo parlamentario, que en las Cortes de Aragón se forma con al menos tres diputados.

Con estos parámetros hay dos formaciones que salen claramente perjudicadas tras el paso por las urnas, como son Podemos y el PAR, que pese a tener que haber sufragado la campaña electoral, no recibirán subvención alguna al no haber obtenido representación electoral. Otras, como Teruel Existe, que pierde un diputado y no tendrá grupo parlamentario propio esta legislatura, tendrán que ajustar sus cuentas.

Más allá de las cuantías de subvención que otorga el Gobierno de Aragón por la convocatoria electoral, una vez constituidas las Cortes de Aragón a partir del próximo 3 de marzo, PP, PSOE, Vox, CHA, Teruel Existe e IU-Sumar podrán contar, también, con las subvenciones del Parlamento aragonés para el buen funcionamiento de la actividad parlamentaria. En una de las primeras reuniones de la nueva Mesa de las Cortes se abordarán las cuantías que percibirán los grupos y los diputados. En la legislatura que acaba, el Parlamento abona unos 4,2 millones de euros anuales en total a todos los partidos, sin contar los salarios de los diputados. Fuentes de las Cortes de Aragón señalaron la circunstancia de que, en esta nueva legislatura habrá dos formaciones políticas menos, lo que puede suponer la adaptación de algunas de las cuantías que actualmente se subvencionan, o su actualización al IPC.

Según se estableció en la orden del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón del pasado 17 de diciembre, los partidos con representación parlamentaria recibirán una subvención de 12.610,62 euros por escaño obtenido; otros 0,76 euros por voto conseguido por cada candidatura que obtenga escaño; y otros 0,27 euros por elector en cada una de las circunscripciones en que hayan presentado candidatura, siempre que esta obtenga el número de diputados necesario para formar grupo parlamentario, es decir, al menos 3.

El reparto por partidos

Así, el reparto de las ayudas deja en mejor posición al Partido Popular de Jorge Azcón, como ganador de las elecciones con 26 diputados, 224.797 votos y grupo propio, que podrá recibir unos 600.000 euros. El PSOE, con 18 diputados, 159.366 votos y grupo propio, percibiráunos 400.000 euros. Vox, que duplica su representación en las Cortes, pasando de 7 a 14 diputados y 117.347 votos, también con grupo propio, podrá recibir más de 300.000 euros. También CHA mejorará notablemente sus cuentas al duplicar su representación de 3 a 6 diputados y 63.875 votos, y manteniendo su grupo propio, lo que le otorgará unos 150.000 euros.

El resto, sale perdiendo respecto a las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2023. Teruel Existe, porque pierde un diputado y la posibilidad de formar grupo propio, verá mermadas sus cuentas respecto a hace dos años y podrá recibir del Gobierno de Aragón apenas 60.000 euros con sus 2 diputados y 23.320 votantes. IU-Sumar, con un diputado y 19.290 votantes, pero sin grupo propio, podrá percibir unos 30.000 euros.

Fuera del arco parlamentario aragonés se quedan Podemos y el PAR y, por tanto, sin subvención. Alberto Izquierdo, presidente del PAR, ya confirmó que el partido se queda sin estructura y sin trabajadores, después de una campaña, defendió en una entrevista con EL PERIÓDICO, financiada en buena parte con las cuotas de sus 800 afiliados. En Podemos Aragón no han valorado por ahora la situación postelectoral del partido ni cómo les puede afectar esta reducción de ingresos, después de que en la pasada legislatura obtuvieran un diputado y ahora se queden fuera de la principal institución aragonesa.

Las ayudas de las Cortes

A estas partidas, que se trasladan a los partidos por la convocatoria electoral, se suman los ingresos que recibirán por su actividad parlamentaria. En estos casos, todavía deben concretarse, pero pueden tomarse como referencia las subvenciones que actualmente otorga el Parlamento aragonés.

En concreto, son 89.057,64 euros como subvención fija anual para cada grupo parlamentario (en este caso, habrá cuatro, los del PP, PSOE, Vox y CHA), y una subvención anual fija por agrupación parlamentaria de 59.371,80 euros, que hasta ahora cobraban Podemos, IU y el PAR, y que en la siguiente legislatura cobrarán tanto Teruel Existe como IU-Sumar. Además, cada partido percibe la subvención anual por diputado, establecida en 25.416 euros. Estas tres cifras, cabe recordar, tendrá que ser actualizadas por la nueva Mesa de las Cortes.

Como referencia, cabe recordar que en la legislatura que acaba el PP cobraba 1.432.061,16 euros de subvención anual; el PSOE, 1.204.859,40 euros; Vox, 477.813,96 euros; CHA y Teruel Existe, 296.052,60; y las agrupaciones parlamentarias 150.161,28 euros cada una.