Reabre la carretera del Balneario de Panticosa tras dos semanas cortada por riesgo de aludes

La carretera A-2606, que lleva al Balneario de Panticosa (Huesca), se ha reabierto al tráfico rodado este lunes, después de que quedara cortada el pasado 10 de febrero debido al riesgo de aludes. En un principio, el corte estaba previsto para dos días, pero se ha prolongado casi dos semanas.

El corte afectó al tramo situado entre los kilómetros 4,5 y 10 de la citada carretera autonómica, en unas semanas en las que diversas vías aragonesas han sufrido cierres o restricciones ya sea por la nieve o por riesgo de avalanchas.

