Reabre la carretera del Balneario de Panticosa tras dos semanas cortada por riesgo de aludes
En un principio iba a estar dos días, pero la medida se ha prolongado por el riesgo de avalanchas
La carretera A-2606, que lleva al Balneario de Panticosa (Huesca), se ha reabierto al tráfico rodado este lunes, después de que quedara cortada el pasado 10 de febrero debido al riesgo de aludes. En un principio, el corte estaba previsto para dos días, pero se ha prolongado casi dos semanas.
El corte afectó al tramo situado entre los kilómetros 4,5 y 10 de la citada carretera autonómica, en unas semanas en las que diversas vías aragonesas han sufrido cierres o restricciones ya sea por la nieve o por riesgo de avalanchas.
El riesgo de aludes está siendo una constante en el Pirineo aragonés este invierno. De hecho, este domingo se tuvo que cortar la carretera que conecta la localidad oscense de Benasque con Llanos del Hospital. Según ha confirmado el Gobierno de Aragón, los accesos por la A-139, entre los puntos kilométricos 65 y 72, se tuvieron que cerrar desde las 11.00 horas hasta las 19.00 horas como medida preventiva ante la inestabilidad de la nieve y el consiguiente peligro para conductores y visitantes de la zona.
