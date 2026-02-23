La Universidad de Zaragoza envejece: más de mil docentes se jubilarán dentro de ocho años

Que los equipos docentes de las universidades están envejecidos no es novedad, pero preocupa. También en la de Zaragoza, que no es excepción. Su plantilla de personal docente e investigador (PDI) está compuesta por cerca de 3.000 profesionales, de los cuales más de 1.000 habrán alcanzado la edad obligatoria de jubilación, que en el campus aragonés son los 70 años, en 2034. Con otros datos: dentro de ocho cursos, un 40% será septuagenario, según el análisis realizado por la propia institución.

El vicerrector de Planificación y Desarrollo Estratégico de la Universidad de Zaragoza, José Ramón Beltrán, indica que, en los últimos años, se han producido en torno a 70 jubilaciones anuales. Tras hacer un análisis de datos y teniendo en cuenta que los profesores de la institución se pueden jubilar a partir de los 60 años y que la edad máxima son los 70, lo que dificulta la planificación por ese margen de 10 años en los que se pueden retirar, el vicerrector afirma que «el pico de jubilaciones llegará a partir del curso 2029-2030 y seguirá hasta 2034». Desde la institución calculan que en ese periodo se podrán producir más de 100 al año.

«Esto nos da una ventana de oportunidad de seis años, pero tenemos que empezar a trabajar ahora», sostiene. Sobre todo porque la incorporación del profesorado no es inmediata. Desde la universidad han identificado las materias más críticas, aquellas que tienen una plantilla más envejecida, para empezar a actuar ya. El vicerrector explica que hay seis grandes áreas, algunas con equipos docentes más veteranos que otras, y dentro de ellas ámbitos muy específicos en los que el problema es más pronunciado.

En concreto, en el área jurídica, que es la que tiene mayor porcentaje de profesorado y que engloba grados como Derecho, hay un 44% de la plantilla que podría jubilarse este 2026 o en 2027. A esta le sigue Ingeniería y Arquitectura, en la que un 38,5% de la misma podría retirarse este año o el siguiente. En Ciencias, el porcentaje alcanza el 36%, mientras que en el caso de las Sociales, Económicas y Educación es un 28,2%. Esta misma cifra se repite en Humanidades, y para el área de Ciencias de la Salud se reduce a un 21,8%.

Todo ello calculado sobre la plantilla estable, no del total de PDI. Según informa Beltrán, el 30% de los profesores permanentes, que son unos 600, tendrá 60 años o más en agosto, y el 11%, que son unos 250, más de 65 años. Estas cifras permiten calcular que la plantilla estable la conforman unos 2.000 profesionales.

Si se atiende a los ámbitos concretos, hay algunas materias «críticas» que preocupan a la universidad. «Hay áreas en las que se nos jubila el 100% del profesorado y hay que tomar acciones inmediatas», urge el vicerrector. Beltrán explica que han identificado entre ocho y diez, y son algunas como Medicina Legal y Forense, Petrología y Geoquímica, Pediatría, Psiquiatría, Derecho Eclesiástico, Producción Vegetal, Derecho Internacional Público o Filosofía del Derecho, entre otras. «Sobre estas materias ya estamos trabajando y tomando alguna acción concreta», asegura Beltrán.

El vicerrector explica que, para las que más urge renovar la plantilla, la Universidad de Zaragoza está buscando ya profesores externos. «El resto de áreas las hemos marcado en rojo y el siguiente paso será analizar cuáles serían las medidas adecuadas para cada una, porque no pueden ser las mismas para todas. Cada área tiene su peculiaridad». «Igual en algunas hay más margen de tiempo y se pueden potenciar becas de formación para doctores, en otros casos puedes captar profesorado que ya esté formado...», ahonda.

Lo importante, remarca Beltrán, es «tener un diagnóstico y, sobre todo, mantener la actualización anual». El vicerrector comparte que lo habitual es planificar la plantilla en función de cuántos docentes se requieren, pero defiende que «ahora tiene que entrar en juego también otro factor, que es la edad». «Si vamos a pasar de 70 jubilaciones al año a 100 tenemos que ir actualizando el profesorado», insiste.

El vicerrector explica que el envejecimiento del cuerpo docente universitario viene de una situación «histórica y complicada», que se acentuó sobre todo tras la crisis económica de 2008. Afirma que entonces se produjo «un proceso de congelación de la renovación de las plantillas en toda la administración pública». «No hubo tasa de reposición», expone. Esta marca el porcentaje de puestos de personal que una institución pública puede cubrir cuando alguien deja su puesto y cuando se produce una jubilación o una renuncia.

«Esa tasa de reposición se congeló y eso impidió la renovación», sostiene, y añade: «Por eso, la gran mayoría de profesores y personas que estamos en la administración pública somos boomers. Somos una masa laboral muy grande».

Beltrán aclara que hace años se reactivó esa tasa y desde entonces «se puede hacer una contratación amplia». Según detalla, cada curso realizan unas 150 contrataciones nuevas, por norma general de ayudantes de doctor y para perfiles jóvenes. La universidad trata de que la contratación esté hecha a tiempo para que todo el profesorado esté incorporado en septiembre, objetivo que suelen alcanzar salvo excepciones. «Se han creado bolsas de sustitutos, que son personas externas que tienen formación acreditada para cubrir esa docencia», dice.

El vicerrector aclara que esos huecos no son de docentes que se jubilan, ya que estos suelen noticiar su intención de retirarse durante el año lectivo pero no se hace efectiva hasta que termina el curso. «Ahora viene esa gran masa de jubilaciones de personas que están entre los 50 y los 60 años y que va a producir un efecto», recuerda. La Universidad de Zaragoza ya trata de paliarlo.