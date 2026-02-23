Vox elabora un plan en dos fases para la negociación con Azcón para el Gobierno de Aragón

Vox prepara una negociación en dos fases con el PP de Jorge Azcón para conformar el nuevo Gobierno de Aragón. El secretario general del partido de Santiago Abascal, Ignacio Garriga, ha avanzado que los dos partidos comenzarán contactos formales esta misma semana, en un "nuevo marco negociador" que constará de dos capítulos. El primero, conversaciones sobre "políticas" y en los que se registrarán "cesiones" de las dos formaciones. La segunda fase sí se centrará en el reparto de consejerías y responsabilidades, pero en la ultraderecha se ve lejano: "Todo lo que se pueda escuchar o leer por ahora son mentiras".

Garriga ha comparecido después del Comité de Acción Política (CAP) de Vox, en el que cada lunes la ultraderecha analiza la situación política. "Las conversaciones se van a producir esta semana tanto en Extremadura como en Aragón", ha asegurado Garriga, que ha concretado que los primeros pasos se centrarán en "empezar a romper el clima de desconfianza" en el que ha admitido que se están llevando a cabo los primeros contactos entre PP y Vox.

El secretario general de la formación de Abascal ha confirmado "las dos fases" que tendrá la negociación entre los dos partidos. "Una primera, que se puede extender el tiempo que sea necesario, para llegar a un acuerdo detallado y que será con medidas concretas", ha resumido Garriga, que ha afirmado que "encima de la mesa estarán las ideas y el plan del Gobierno". Ya para ese primer paso, Vox asume que habrá "cesiones en ambos lados para un objetivo común". La ultraderecha quiere evitar "interpretaciones" y aspira a que "se conozca todo y se pacte con garantías para que se cumpla".

Vox no descarta ir un paso más allá en esa transparencia y ha deslizado "la opción de levantar actas" de estas conversaciones. También, que los documentos que emanen de los primeros encuentros entre PP y Vox reflejen "puntos concretos", pero también "la voluntad para generar un cambio real y concreto".

El reparto de consejerías, para más adelante

Garriga ha rechazado los primeros rumores sobre las preferencias de Vox en el futuro Gobierno de Aragón. El secretario general de la formación ha afirmado que, por ahora, "no se quiere hablar de nombres ni de responsabilidades ni de consejerías" y ha calificado de "mentiras" las informaciones asociadas a ese reparto. Sí se sabe que Vox aspira a controlar un tercio de la DGA, gracias a los 14 escaños que ostenta ahora en las Cortes, el doble de los que obtuvo en 2023 y con los que logró dos consejerías en el primer Ejecutivo de Jorge Azcón.

El secretario general del partido de Santiago Abascal ha afirmado que su formación está "centrada en cuál va a ser el programa de Gobierno" y ha asegurado que ahora su partido quiere "hablar del qué, no de puestos ni de responsabilidades, y luego veremos del quién y las garantías con las que se va a llevar a cabo".