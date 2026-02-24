Una aldea abandonada cerca del Pirineo aragonés se vende por un millón de euros: "Ideal para proyecto de hostelería, turismo rural con encanto..."

La venta de pueblos abandonados --actualmente se calcula que hay unos 3.000 por toda la geografía española-- se ha convertido en un reclamo para gente que busca nuevas experiencias y oportunidades. Un ejemplo son los nuevos restaurantes que han abierto sus puertas en los últimos años en pequeños pueblos de Aragón, y es que muchas personas han decidido dar un cambio radical y mudarse de la gran ciudad al campo para disfrutar de un estilo de vida más relajado.

El mismo destino podrían tener quienes buscan aldeas en el Pirineo para poner en marcha un negocio de hostelería u hotel con encanto y decidan hacerse con alguna de los lugares abandonados que existen en la provincia de Huesca. Es el caso de un pequeño pueblo deshabitado cerca del Pirineo que se vende por un millón de euros.

En la web de la inmobiliaria Aldeas Abandonadas figura este núcleo de 400 hectáreas y varias edificiaciones ya en pie, en terreno urbanizable (5.500 metros cuadrados) con proyecto para construir entre 25 o 50 casas. La ubicación exacta no se precisa en el anuncio, pero esta cuenta con luz, agua y cobertura móvil e internet, y se encuentra en plena naturaleza.

La aldea está situada en plena naturaleza y con buenos accesos. / ALDEAS ABANDONADAS

Uso propio o empresarial

Un pueblo "ideal para proyecto de hostelería, turismo rural con encanto, uso propio o empresarial, teletrabajo, etc. con proyecto y urbanización aprobados para empezar la rehabilitación", señala el portal especializado en la venta de este tipo de inmuebles en el medio rural.

La aldea consta de 4 casas semiderruidas listas para reformar. "Las escuelas y la ermita, también son de propiedad municipal", reza el anuncio. Además, cuenta con buenos accesos y está bien comunicada y cerca de todos los servicios.