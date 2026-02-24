Alegría denuncia que Génova aparta a Aragón al negociar con Vox: “Lo vamos a pagar los aragoneses”

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha criticado este martes el anuncio de que Génova tomará las riendas de las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en Aragón y Extremadura, que ha calificado como "un ninguneo y una falta de respeto que vamos a pagar todos los aragoneses".

En concreto, la vicesecretaria de Reneración Institucional de los 'populares', Cuca Gamarra, avanzó este lunes que la dirección del PP "participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón" y que lo hará "para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia".

"El mensaje es claro: Madrid decide, Aragón espera instrucciones", ha sentenciado Alegría en un mensaje publicado en la red social 'X' --antes 'Twitter'--.

En esta publicación, la dirigente socialista ha recordado que el presidente autonómico en funciones y candidato a la reelección, Jorge Azcón, "acató la orden de Feijóo de llevarnos a unas elecciones" y ha añadido que, ahora, el líder nacional del PP "dirige la negociación del Gobierno de Aragón y deja a Azcón sin mando".

"Al núcleo duro de Jorge Azcón le han quitado el mando en 10 días. Feijóo ningunea a su líder regional y el futuro de Aragón se decidirá desde Génova", recoge el mensaje en 'X'.