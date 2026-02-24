Sin análisis de sangre por la huelga de médicos en Zaragoza: "Una semana después no tengo mis resultados y me los tengo que volver a repetir"

Sorpresa inesperada la que se han llevado este lunes varios pacientes de Zaragoza al comprobar que los resultados de sus análisis de sangre realizados la semana pasada no estaban ni analizados ni disponibles. Y no solo eso: tienen que volver a repetírselos. Es decir, volver a solicitar cita -teniendo en cuenta la demora habitual en Atención Primaria-, volver a realizarse la extracción y volver a pedir consulta con el médico de familia para conocer los datos días después.

La situación ha generado malestar y cabreo entre varios zaragozanos que este lunes se han encontrado con este panorama. "Me ha llamado la médica (era cita telefónica) y cuando ha accedido al sistema para darme los resultados me ha dicho que no estaban completos. Solo había una parte, pero faltaban la mayoría de datos. Me ha dicho que como me los hice el 16 de febrero y ese día empezó la huelga de médicos, por culpa de la huelga no los habían podido analizar", explica a este diario una mujer afectada por la situación. En concreto, en el centro de salud Bombarda.

"Le he preguntado cuándo estarían el resto de resultados y, directamente, me ha dicho que tenía que volver a hacerme los análisis. Le he dicho que cómo podía ser eso si mi sangre ya estaba extraída y en el laboratorio del hospital; que me diera cita para otro día y me dijera los datos una vez analizados, pero me ha dicho que no. Su única solución ha sido volver a repetirme los análisis", añade.

15 días de espera

El problema para esta zaragozana, que había precisado de una analítica completa, es la espera que va a tener que soportar ahora para tener sus resultados. "El primer día libre para repetirme esos análisis es en la primera semana de marzo, fecha a la que habrá que añadir una semana más para conocer los resultados en una cita con mi médica. Es decir, cuando en teoría iba a tener mis análisis el 23 de febrero ahora voy a tener que esperar más de dos semanas. Es una vergüenza y sigo sin entenderlo", precisa la paciente. En su caso, es el hospital Clínico el encargado de analizar las extracciones del centro de salud de Bombarda. Hay que recordar que donde más seguimiento tuvo la huelga de médicos la semana pasada fue precisamente en los hospitales.

"Se trata de unas pruebas que me corren cierta urgencia y no comprendo todo esto. Entiendo y respeto el derecho a la huelga, pero si ya me han sacado sangre y está en el laboratorio del hospital, ¿no pueden analizarla esta semana que ya no hay huelga? Lo que me molesta es tener que volver a repetir todo el proceso, con la demora que todo ello conlleva", reitera. En este sentido, fuentes del Departamento de Sanidad han precisado a este diario que el motivo por el que hay que volver a repetir los análisis radica en que "las muestras se estropean" pasados unos días, señalaron.

Esta zaragozana no es la única paciente que este lunes se ha encontrado sin los resultados de sus análisis de sangre. Según ha podido saber este diario, otro vecino de Zaragoza ha acudido presencialmente a la consulta de Atención Primaria y, en su caso, no tenía nada. Le faltaba toda la bioquímica general, por lo que ha tenido que volver a solicitar cita para repetir la extracción.