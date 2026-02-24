Aragón lleva The Wave a la casa de Miró

La presentación en Barcelona de la tercera edición de The Wave ha sido toda una declaración de intenciones: Aragón quiere hablar de tecnología, pero también de ecosistema, de alianzas y de proyección. La puesta de largo del congreso tecnológico más allá de las fronteras aragonesas ha tenido un escenario a la altura: la Fundació Joan Miró, en plena montaña de Montjuïc, un edificio desde el que se vislumbra buena parte de la ciudad y que alberga la obra de un creador adelantado a su tiempo y uno de los grandes renovadores del arte del siglo XX.

Desde primera hora, la llegada escalonada de asistentes —cerca de 150 personas entre representantes de empresas vinculadas con el sector tecnológico con sede en Catalunya, autoridades e instituciones— ha ido llenando el Patio del Algarrobo del museo con un murmullo de saludos rápidos, tarjetas en mano y conversaciones que empezaban tomando un café. La lista de perfiles variados reforzaba el mensaje del acto: el congreso aragonés busca ampliar radio y tejer alianzas en plazas donde la innovación ya tiene músculo propio. Entre los invitados, presencia de representantes dl Ayuntamiento de Barcelona, el presidente del Círculo Empresarial Japón España, el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona o el cónsul alemán en Barcelona.

El corazón de la jornada se ha desarrollado en el auditorio de la Fundació, en un escenario presidido por el Tornavoz de 1975, una pieza de Miró que, sin robar protagonismo, recordaba dónde estaba el público. El contraste entre el lenguaje de la innovación —datos, inteligencia artificial, eficiencia industrial— y el universo simbólico del artista —formas orgánicas, estrellas, pájaros— funcionó como una metáfora involuntaria de la jornada: romper convenciones y explorar caminos nuevos.

'Sherpas' tecnológicos

El hilo conductor de las mesas y las intervenciones lo sostuvo el presentador y moderador Dani Compaño, ingeniero informático con formación en Inteligencia Artificial y Data Product Manager de Recursos en la Red, empresa tecnológica de Prensa Ibérica. Su estilo ágil ha aportado ritmo y traducción: ha sabido convertir conceptos técnicos en preguntas concretas. Él ha sido el encargado de dialogar con los ponentes en las distintas mesas a los que ha definido como “auténticos sherpas tecnológicos que nos van a acompañar en ese camino interminable que es la carrera tecnológica”

Ha sido la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien ha cerrado la parte institucional con un mensaje orientado a la colaboración y a la ambición: “Una ola no se detiene cuando avanza. Suma fuerza a medida que integra nuevas corrientes”, ha recalcado, y ha incidido en que The Wave “nació con el propósito de demostrar que Aragón no solo podía atraer tecnología, sino también liderar conversación, generar conocimiento y conectar talento" y así ha quedado demostrado.

Porque The Wave no pretende solo reunir a los que ya están dentro del sector, sino convertirse en un punto de conexión entre empresas, instituciones y talento. Un congreso que aspira a ser nodo, no escaparate.

Tras la presentación, el acto ha seguido de manera más informal en la terraza de la primera planta de la fundación, con unas vistas espectaculares del skyline de la ciudad condal. Allí el networking y las conversaciones continuaron en un ambiente más distendido entre bandejas y música de DJ, alimentando ese diálogo y esa conexión de talento que persigue The Wave.

Para su puesta de largo en Barcelona Aragón ha elegido un espacio donde la modernidad no es un lema, sino parte de la historia del edificio. Quizás porque The Wave aspira a lo mismo, a ser un espacio donde lo nuevo no solo se exhibe, sino que se construye, a base de comunidad y de conexiones reales.

The Wave 2026 ha empezado a moverse. Sus olas ya han llegado a Barcelona.