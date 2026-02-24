El auge de la compraventa de viviendas lanza la recaudación: Aragón ingresa 124 millones más de lo previsto en 2025

La ejecución provisional del Presupuesto de 2025 en Aragón refleja un notable aumento de los ingresos en las arcas autonómicas gracias, principalmente, al buen comportamiento del mercado de la vivienda en la comunidad autónoma, en un contexto marcado por el alza de precios. Tal y como se preveía, la recaudación de los impuestos vinculada a la compraventa de inmuebles ha marcado sus mejores registros y ha impulsado los ingresos totales de la comunidad autónoma 124 millones de euros por encima de lo previsto. Así se desprende del documento de ejecución provisional del Presupuesto de 2025 en el mes de diciembre, hecho público en el portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

Según la ejecución provisional en el capítulo de ingresos, el Ejecutivo aragonés que dirige Jorge Azcón en el último año de la legislatura marcada por el adelanto electoral ha recaudado un 147% de lo previsto en Transmisiones Patrimoniales, y un 137% de lo presupuestado en Actos Jurídicos Documentados (AJC), los dos gravámenes que se nutren de la compraventa de viviendas.

En el primer caso, las arcas autonómicas recibieron 221 millones de euros en lugar de los 151,6 millones presupuestados; y en el segundo, 82,7 millones en lugar de los 60,8 millones previstos. Solo entre ambos impuestos, por lo tanto, se ha registrado un incremento de la recaudación de 92 milones de euros a lo largo de todo el ejercicio. Las dos cuantías superan con creces a lo recaudado en el ejercicio anterior (2024), cuando la comunidad autónoma recibió 192 millones por Transmisiones Patrimoniales y 76 millones por Actos Jurídicos Documentados, lo que refleja la tendencia ascendente de la recaudación en estos dos últimos ejercicios.

Fuentes del Departamento de Hacienda reconocen que estas cifras cuadran con la evolución y la tendencia que venían marcando estos impuestos a lo largo de todo el ejercicio, donde la buena situación económica en Aragón y el alza de los precios en el sector de la vivienda está elevando el pago de impuestos por estas compraventas y, por lo tanto, la recaudación autonómica.

Además, por IVA recaudaron el 110% de lo previsto (1.490 millones frente a 1.351 presupuestados) y también se superaron las previsiones en ingresos en los impuestos de Emisiones contaminantes, Líneas de Alta Tensión, Parques Eólicos, Juego o Actividades de Juego. En concreto, el impuesto a las Líneas de Alta Tensión fue el que tuvo un mayor rendimiento de lo previsto, con un 216% de lo presupuestado y la recaudación de 4,3 millones de euros en lugar de los 2 previstos. En el caso de los impuestos del Juego, se recaudaron 36,2 millones en lugar de los 26,8 millones previstos. El impuesto a los Parques Eólicos también tuvo un mejor comportamiento de lo presupuestado, con la recaudación de 16,3 millones en lugar de 12.

En total, el Gobierno de Aragón obtuvo en impuestos indirectos 2.405.619.349 euros frente a los 2.281.880.223 euros presupuestados, lo que supone una recaudación extra de casi 124 millones de euros.

Más recaudación en impuestos directos y en tasas

En el capítulo de los impuestos directos, la comunidad recibió ingresos por 2.405 millones de euros, frente a los 2.365 presupuestados, lo que también arroja 40 millones de euros más de los previstos recaudados. Por el IRPF se recaudaron 30 millones más; en Sucesiones y Donaciones, 4 millones más (139 millones en lugar de 135); y en Patrimonio, uno (55 en lugar de 54). En el impuesto de Depósitos de Entidades de Crédito, 4 millones más. En estos casos, la recaudación fue ligeramente inferior a la de 2024.

Además, en tasas e ingresos, el Gobierno de Aragón recaudó en 2025 unos 22 millones de euros más de lo presupuestado, con 136 millones en lugar de 114 que habían presupuestado. Las multas y sanciones pasaron de 8 millones presupuestados, a más de 10 recaudados.

Menos aportaciones en la financiación autonómica

Este buen comportamiento de la recaudación de impuestos hace que los ingresos extra mitiguen la bajada en los ingresos de otros ámbitos, como en las aportaciones por financiación autonómica por parte del Estado. Según figura en el balance de la ejecución presupuestaria, Aragón recibió 950 millones de euros por este concepto, frente a los 1.071 millones que estaban previstos, es decir, 121 millones de euros menos.

Esta ha sido una de las denuncias del Ejecutivo de Jorge Azcón durante toda la legislatura, la merma de las aportaciones de la financiación autonómica en Aragón por culpa de la despoblación. Un asunto que volverá a retomarse cuando comience la nueva legislatura, ya que la propuesta del Gobierno central que se presentó a principios de enero ha encallado entre las sucesivas convocatorias electorales.