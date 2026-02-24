El Ayuntamiento de Sijena se harta: pide la ayuda de la Guardia Civil en el MNAC para identificar a los técnicos encargados del cuidado de las pinturas

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha solicitado a la juez de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena la intervención de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil para identificar a los técnicos del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) encargados del cuidado de estas obras.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado del consistorio de Sijena, Jorge Español, lamenta la negativa de la dirección del centro museístico catalán a facilitar tanto la identificación de estos técnicos como a acceder a sus almacenes y archivos para verificar la posible existencia de más piezas provenientes del monasterio. En este sentido, recuerda a la instructora dos autos suyos dictados en octubre y noviembre de 2025 a realizar la práctica de estas pruebas, entre otras una valoración del estado de las pinturas encargada por el consistorio al restaurador italiano Stefano Lupo, a cuya presencia también se ha negado el museo sin una nueva autorización judicial.

Advierte el letrado que mientras dicha actuación no se lleve a cabo, incluida la visita a archivos y almacenes con el auxilio de la fuerza pública, la representación del Ayuntamiento de Sijena no podrá emitir su dictamen en relación a los plazos para llevar a cabo el traslado de las pinturas.

Español critica la "mala fe" de la dirección del MNAC en el proceso y solicita en primer lugar que se autorice la ayuda de la Guardia Civil para facilitar la visita al centro del restaurador italiano citado el próximo 2 de marzo, y también para posibilitar la identificación "in situ" de los técnicos responsables del cuidado de la pintura mural, ante la negativa "en rotundo" del museo a facilitar esta lista, así como los interrogatorios previstos en torno a las obras.

El letrado formula sus peticiones en su escrito, visto el "largo tiempo pasado" y sin perjuicio de solicitar la intervención del ministerio fiscal ante la presunta comisión de delitos de desobediencia".