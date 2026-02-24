Bancalero cifra en un millón de euros el coste de recuperar la actividad suspendida por la huelga de médicos en Aragón

Cinco días de huelga de médicos y facultativos, 1.000 operaciones suspendidas, 16.000 consultas canceladas y cerca de un millón de euros para recuperarlas. Son las cifras de Aragón que este martes ha ofrecido el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, sobre los paros celebrados la semana pasada en la comunidad aragonesa, además de en otras, para exigir un Estatuto Marco propio al ministerio. En la región, los sindicatos convocantes, CESM Aragón y Fasamet, añadieron también reivindicaciones autonómicas que pasaban por solicitar una mejora en las condiciones laborales y retributivas.

En la celebración del XXX aniversario del primer trasplante de médula en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, Bancalero ha concretado que durante la huelga de cinco días se tuvieron que suspender unas 1.000 cirugías y en torno a 16.000 consultas, la mitad de ellas en Primaria y la otra mitad, aproximadamente, en Hospitalaria. Desde el Departamento de Sanidad han realizado una estimación de lo que supondría "ponerse al día" y atender todas estas cirugías y consultas canceladas y la han cifrado en un millón de euros. La estimación incluye el coste de que los profesionales sanitarios "trabajen más horas para poder recuperar toda esa demora que se ha producido", ha sostenido. Incluye tanto cirugías como consultas.

Bancalero ha afirmado que "no ha habido una gran demora" en consultas como consecuencia de la huelga de médicos de la semana pasada, pero "sí ha habido desplazamiento de determinadas pruebas con algunos retrasos". "Hacerlas en horario diferente al ordinario tiene un coste de un millón de euros", ha incidido.

El consejero en funciones ha explicado que la reprogramación de todas las cirugías y consultas canceladas se hace por dos vías. Primero, se atienden las operaciones "prioritarias", para las que se tienen en cuenta criterios clínicos que valoran los profesionales sanitarios. "Sabíamos que podíamos encontrarnos con esta situación y ya se reservaron huecos en las agendas para estos pacientes (los prioritarios)", ha indicado, y ha añadido: "Para el resto, entendemos las dificultades que vamos a tener".

Con todo, Bancalero ha incidido en que desde la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón se comprende a los médicos que hicieron la huelga, para los que "los pacientes son lo primero" y que ha asegurado que no han dejado de atender a ningún paciente prioritario ni tampoco las urgencias.

Además de las cifras, para el consejero de Sanidad en funciones "una valoración de lo que cuesta esta actitud de la ministra (Mónica García)", Bancalero ha evidenciado su rotundo rechazo al anteproyecto de Estatuto Marco que el ministerio firmó con algunos sindicatos (CCOO, CSIF, UGT y Satse) en enero. "Desde el PP no apoyamos ese borrador de Estatuto Marco porque entendemos que ha nacido sin el consenso de los profesionales y, por supuesto, sin la participación de las comunidades autónomas", ha remarcado. Ha cargado así con García al asegurar que tiene una "actitud de ninguneo a los profesionales, que se ha traducido en un señalamiento".

A la exigencia de un Estatuto Marco propio los médicos sumaron, en Aragón, la petición al Departamento de Sanidad de que se mejoren sus condiciones laborales y económicas y que estas se equiparen a las de otras regiones. Los sindicatos convocantes en la comunidad, CESM y Fasamet, denunciaron una falta de voluntad negociadora por parte de la Administración, y han incidido en una reunión del consejero, que se encuentra en funciones, con el Comité de Huelga.

Bancalero ha explicado que ha habido que aplazar los encuentros entre las partes por dos motivos: el primero, que "no todos los sindicatos convocaron la huelga, con lo cual habrá que atender a los convocantes en un ámbito diferenciado", y el segundo porque el Gobierno está en funciones. "No podemos en este momento avanzar ninguna medida que no podamos cumplir", ha recordado, y ha insistido en que desde la consejería no pueden poner medidas sobre el papel que luego no puedan ejecutar.

Respecto a las reivindicaciones autonómicas, el consejero en funciones ha defendido que el Gobierno de Jorge Azcón siempre ha sido "claro, transparente y cercano" y ha tendido la mano a los profesionales sanitarios, tanto a los sindicatos como a los colegios profesionales. En esta línea, ha asegurado que la consejería de Sanidad ha puesto en valor la carrera profesional, con una inversión de 140 millones de euros "que no había habido con anterioridad" para retener talento; ha puesto en marcha las 35 horas a la semana en Aragón, que ha recordado que "en otras comunidades no están", y también ha trabajado "por la mejora en la estabilidad de los profesionales" y ha lanzado, hasta el momento, ofertas de empleo públicas para más de 4.600 profesionales. "En estos dos años, 30 meses, hemos avanzado a una velocidad vertiginosa, y siempre con la mano tendida a los profesionales", ha concluido.