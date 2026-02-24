El cartel de The Wave 2026: un 'youtuber' con más de 11 millones de seguidores cerrará el congreso en Zaragoza

El cartel de The Wave 2026 ya tiene el primer nombre propio de impacto masivo. El Gobierno de Aragón ha revelado este martes, durante la jornada de presentación celebrada en la Fundación Joan Miró y organizada por el grupo Prensa Ibérica —editor de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN—, quien será uno de los ponentes estrella de la tercera edición del congreso tecnológico, que se celebrará en Zaragoza del 14 al 16 de abril.

La persona elegida para cerrar este gran evento, que se desarrollará en el Palacio de Congreso de la Expo, es el creador de contenido Jordi Wild, cuyo nombre real es Jorge Carrillo de Albornoz Torres.

Con más de 11 millones de seguidores en sus canales y convertido en uno de los comunicadores digitales más influyentes en habla hispana, Wild se suma a un programa que aspira a superar las cifras récord del año pasado y consolidar la cita aragonesa como el gran ágora tecnológica del sur de Europa.

Un titán de la comunicación digital

Consolidado como un titán de la comunicación digital, Jordi Wild ha construido un ecosistema mediático con un alcance masivo que desafía a los medios tradicionales. Su canal principal de YouTube, El Rincón de Giorgio, supera los 11 millones de suscriptores, mientras que su proyecto insignia, The Wild Project, se ha alzado como el podcast de referencia en el mundo hispanohablante con millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify y Podimo.

Esta influencia se extiende de forma transversal a sus redes sociales, donde suma más de 3,5 millones de seguidores en X (Twitter) y supera los 3 millones en Instagram, cifras que no solo avalan su capacidad de convocatoria, sino que lo posicionan como una de las voces más escuchadas y determinantes de la generación actual.

Su participación en The Wave 2026 no es solo un guiño al tirón mediático. Es, también, una declaración de intenciones. La tecnología ya no se explica únicamente desde los laboratorios o los centros de datos, sino también desde la economía de la atención y la capacidad de construir comunidad.

Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, Jordi Wild inició su trayectoria en 2013 en YouTube, donde supo evolucionar formatos y narrativa hasta crear una comunidad fiel y transversal. En 2020 dio un salto cualitativo con el lanzamiento de The Wild Project, convertido hoy en uno de los podcasts más escuchados en español. El espacio aborda tecnología, ciencia, actualidad, cultura o deporte en conversaciones largas y sin corsés, con invitados nacionales e internacionales de primer nivel.

Su trayectoria ha sido reconocida con dos Premios ESLAND a Mejor Talk Show y con el Premio Ondas Global del Podcast a la trayectoria, consolidando su posición como referente de una nueva generación de emprendedores digitales. Más allá de los galardones, su perfil encarna una idea clave para un congreso como The Wave: que la innovación no reside únicamente en el desarrollo tecnológico, sino en la forma de comunicarlo, escalarlo y convertirlo en comunidad.

En Zaragoza, su intervención aportará una visión directa sobre emprendimiento digital, construcción de marca personal y creación de audiencias en un entorno marcado por el auge de la inteligencia artificial y la transformación empresarial. No es casual que su nombre sea el primero en desvelarse como gran reclamo de la edición.

Aragón quiere liderar la conversación tecnológica, pero también la conversación sobre cómo se comunica y se comparte esa tecnología. La tercera ola de The Wave ya tiene rostro mediático. Y promete cerrar el congreso con millones de seguidores mirando hacia Zaragoza.