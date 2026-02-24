Dónde y cómo encontrar los documentos desclasificados del 23F

La noticia política de la semana la protagonizó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar la desclasificación de todos los documentos vinculados al 23F, el fallido golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero, esta semana. Este martes, el Consejo de Ministros ha hecho oficial el anuncio de Sánchez, que estará abierto al público desde este miércoles al mediodía.

La página web de La Moncloa será el lugar a través del que se pueda acceder a esta información. Más de 150 documentos (153 archivos exactamente) vinculados al golpe de Estado. Antes, en el BOE, declarará oficial la desclasificación de estos elementos.

Los ciudadanos interesados, así como los investigadores especializados en la historia de España, podrán acceder a la descarga de los documentos en el portal oficial del Gobierno. Ahí, presumiblemente, aparecerá un apartado específico con los archivos a los que se pueda acceder.

Qué documentos quedan desclasificados

Los archivos que este miércoles serán de libre acceso para todos los ciudadanos pasan por comunicaciones entre la Casa Real, La Moncloa y los mandos militares durante la noche del 23 de febrero de 1981. También habrá transcripciones y audios de las llamadas que realizó Tejero desde dentro del Congreso de los Diputados. El teniente coronel de la Guardia Civil fue el rostro más reconocible de una de las noches más recordadas de la democracia española.

Entre esa documentación también se incluye el sumario del juicio, con casi un centenar de carpetas que recogen el material vinculado a la investigación judicial. También se hará público parte del trabajo del CNI (entonces conocido como Cesid).

Aunque el Gobierno ha defendido que "todo" lo vinculado al golpe de Estado de Tejero va a estar disponible, no es del todo cierto. Hay apartados del sumario que no están en manos de la Administración y sí en poder del Tribunal Supremo, custodio de estas informaciones. Otras informaciones del CNI, como escuchas intercepetadas o llamadas grabadas, tampoco están en poder del Ejecutivo, por lo que todavía no estarán completamente desclasificadas.

"Una situación atípica"

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las razones por las que el Gobierno de España ha tomado esta decisión y ha defendido la transparencia y la facilidad que a partir de este miércoles los ciudadanos tendrán a la hora de acceder a esta documentación.

La decisión se ha tramitado de conformidad a lo establecido en la Ley sobre Secretos Oficiales y, tal y como ha detallado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, "permitirá que se desclasifique toda la información que se ha encontrado hasta el momento", cuando se cumplen 45 años de la fecha.

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que se trata de "153 unidades documentales" que durante décadas han permanecido clasificadas como secretas y que a partir de ahora podrán "ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales". Los documentos estarán a disposición pública, a partir del 25 de febrero, en la página web oficial de La Moncloa.

Elma Saiz también ha destacado que con esta medida se acaba con "una situación atípica en las democracias modernas sobre la desclasificación de información de Estado" y que espera ahora "que el proyecto de la Ley de Información Clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma".