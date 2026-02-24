Un "filonazi" en un acto por la paz: los colectivos sociales de Zaragoza alertan sobre las infiltraciones en el tejido asociativo

La validación de los discursos de ultraderecha en la vida pública es una constancia en los últimos años. Lo que sucede en la vida política institucional también está calando en el tejido asociativo, de forma que bajo la excusa de abordar cuestiones como la "geopolítica neutral" o el "multipolarismo", figuras ajenas a los movimientos sociales intentan ganar una tribuna en los foros progresistas de Zaragoza.

El último ejemplo de este conflicto se ha producido con la invitación al director del llamado Instituto Español de Geopolítica, Juan Antonio Aguilar, a dar una conferencia en la Universidad de Zaragoza invitado por la Asamblea ciudadana por la paz y contra las guerras. El acto, finalmente suspendido, ha encendido las alarmas en los colectivos sociales de la ciudad por formar parte de una campaña orquestada por grupos de presión. "Sabemos que la ultraderecha está intentando colarse en todos los ámbitos: sindical, social y cultural. Utilizan un discurso con ciertos puntos que parecen sintonizar con el entorno en el que se infiltran, pero que en realidad no tienen nada que ver con sus valores", indican.

Desde las entidades antimilitaristas de la ciudad han exigido el veto de esta intervención para asegurar que la plataforma "no sea instrumentalizada por agendas ajenas al pacifismo". En este sentido han denunciado que el supuesto Instituto Español de Geopolítica al que dice pertenecer Aguilar "carece de registro oficial, sede física conocida o claustro académico verificable en España".

Además, han evidenciado que el ponente "es un colaborador habitual de redes de influencia vinculadas a potencias extranjeras en conflicto". Según publicó El Periódico, tiene un pasado "falangista" y "filonazi" muy cercano al actual imperialismo ruso. "Su discurso no se alinea con la resolución no violenta de conflictos, sino con el apoyo estratégico a uno de los bandos beligerantes bajo el pretexto del multipolarismo", han alertado.

Aguilar, según la investigación del periodista Marc Marginedas y Newtral, "está vinculado a movimientos de extrema derecha (como el desaparecido MSR), cuyas bases ideológicas chocan frontalmente con el espíritu de justicia social, derechos humanos y antimilitarismo que define a la asamblea zaragozana. El supuesto experto en geostrategia ha sido incluido en listas electorales de partidos de extrema derecha, ha publicado recientemente libros reivindicando la ideología falangista y en el pasado mantenía contactos amigables con organizaciones filonazis disueltas por la justicia española

Desde los colectivos pacifistas de la ciudad lamentan que este tipo de personajes traten de lograr tribunas dentro de foros respetados para realizar "supuestos análisis estratégicos neutrales" para favorecer la normalización de "una ideología muy determinada".

Marcar la agenda

Desde la asamblea han reconocido el enorme malestar que podía generar ofrecer un lugar de privilegio a un perfil de estas características, por lo que han atendido a las peticiones del resto de entidades con las que colaboran en la ciudad. Reconociendo que en su opinión es necesario dar voz "a una gran variedad de sensibilidades" han preferido desconvocar el acto previsto para este jueves en al aula magna de la facultad de Económicas con el título La paz a través de la fuerza: Ucrania, Irán... ¿y? "Ha habido un error de control o una excesiva confianza dentro de la propia asamblea y se ha permitido que personas sin ninguna conexión con el movimiento pacifista ni con el tejido social de la ciudad intenten marcar la agenda", han señalado desde el ámbito pacifista.

Fuentes del entorno del movimiento antimilitarista de la ciudad han celebrado este paso atrás pero alertan sobre la normalización de estos perfiles vinculados a redes de influencia internacional que ocultan la procedencia de sus fondos. "Lo más preocupante es detectar discursos que justifican la invasión de Ucrania o el régimen de Putin dentro de una asamblea pacifista. Es una retórica clásica de ámbitos autoritarios que, curiosamente, confluyen en el apoyo a figuras como Al-Assad o Putin", avisan.

Además advierten de que estos discursos no tienen nada que ver con la tradición histórica del pacifismo. "Estamos detectando la presencia de agentes muy oscuros, ajenos al movimiento, que intentan instrumentalizar la paz para validar regímenes autoritarios, lo que es una contradicción absoluta. El pacifismo debe moverse fuera de estas injerencias ideológicas que solo buscan desvirtuar décadas de trabajo por el desarme y la no violencia", afirman.