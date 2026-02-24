La Formación Profesional privada se consolida en Aragón: más de un tercio de los alumnos estudia en ella

La Formación Profesional (FP) se ha convertido en un baluarte de la consejería de Educación del Gobierno de Aragón, que cifró en 28.347 el número de alumnos este curso 2025-2026. Según informaron, son 719 más que el pasado, cuando hubo 27.628 matrículas. Los datos distan de los ofrecidos por CCOO, que en un informe de enero de 2026 basado en datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, indica que el pasado año lectivo hubo 25.263 alumnos de FP en el territorio, un 35,9% de ellos (9.071) en centros privados. Ello supone que más de uno de cada tres estudiantes de FP cursaban ciclos en entidades privadas, lo que sitúa así a la comunidad como la tercera con más peso de la FP privada.

El informe, titulado La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud, sostiene que, en la última década, la FP ha pasado a ocupar "un lugar central" en el plano educativo, una respuesta a los cambios que se han producido en el mercado de trabajo y que ha ido de la mano de un aumento del prestigio social de la FP.

Pero desde CCOO defiende que este incremento de las matrículas "no ha ido acompañado de una expansión equivalente de la red pública ni de una planificación territorial homogénea". "El resultado es una FP con avances cuantitativos, pero con tensiones estructurales: listas de espera y derivación a la privada, desigualdad territorial, expansión acelerada de la FP privada en línea, y riesgos de precarización si la FP Dual se despliega sin garantías educativas y laborales", denuncian.

Según se desprende del análisis de CCOO, en Aragón había 25.263 alumnos de FP en el curso 2024-2025. De ellos, 16.192 estudiaban en centros públicos, lo que representa un 64,1% del total. El resto recibían estas enseñanzas en entidades privadas, lo que supone que más de un tercio.

Con estos datos, el informe sitúa a la aragonesa como la tercera comunidad con mayor peso de FP privada en el curso 204-2025, por encima de la media estatal y solo por detrás del País Vasco (43,8%) y la comunidad de Madrid (37,6%), donde más de la mitad de la oferta total se encuentra en manos de instituciones privadas. Con cifras similares a Aragón, Cataluña, en la que un 35,6% del total de estudiantes de FP (78.724) estudiaban en centros privados. En el lado opuesto coloca a las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, con un 0% y un 1,4% alumnos de FP en la privada respectivamente.

En esta misma línea, el análisis sindical apunta a seis titulaciones concretas que se ofertan en centros privados y que tienen poca presencia en los públicos. Es el caso de Radioterapia, Imagen para el Diagnóstico, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), Higiene Bucodental y Márketing y Publicidad. La empleabilidad de estos ciclos, vinculados a la tecnología y a la sanidad, es alta.

Si se pone el foco en los sanitarios, en Aragón, el ciclo de FP de Radioterapia se oferta en institutos públicos como el IES Miguel Catalán de Zaragoza y en otros privados como el CFP Valle de Tena, también de la capital aragonesa. Imagen para el Diagnóstico se imparte en el ya citado Miguel Catalán y también en otros privados como Academia Marco, mientras que el de Higiene Bucodental está presente en el centro EFA La Noria de Pinseque, que es concertado, y en otros públicos como el Miguel Catalán o el IES Sierra de Guara de Huesca, entre otros.

Las otras titulaciones citadas en el informe, como Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), se pueden estudiar en algunos como IES Sierra de Guara de Huesca, el CPI FP Bajo Aragón de Alcañiz o el IES Emilio Jimeno de Calatayud, de titularidad pública, o en otros como el privado Montessori de Zaragoza. El ciclo de Márketing y Publicidad se oferta en el CPIFP Los Enlaces de la capital aragonesa, cuya gestión depende del Gobierno de Aragón, y en otras entidades como Montessori, concertada, o Marco Formación Profesional, privada entre otras.

La dispersión geográfica

El informe sindical destaca además que el aumento de la oferta privada de FP también golpea con fuerza a Aragón por su dispersión geográfica y su despoblación, ya que las empresas apenas se implantan ni ofrecen formación presencial en el medio rural. El no implantarse en los pueblos y concentrarse en la privada lleva a una mayor oferta de ciclos a distancia, que deslizan que suelen ser de titularidad privada, lo que obliga a la población del medio rural a, o bien desplazarse, o bien asumir económicamente esa formación virtual particular.

Este factor de ausencia de la oferta privada, "que se concentra en las ciudades y no llega a los pueblos, sumado a una red pública que consideran insuficiente", les lleva a la conclusión de que se limita el acceso efectivo a estos ciclos y se favorece de forma indirecta la expansión de la FP a distancia como la única alternativa disponible, "reforzando así procesos de mercantilización".

El informe reconoce que "existen diferencias significativas entre territorios", pero concluye que "la tendencia general muestra un incremento sostenido del peso del sector privado" en estas enseñanzas, con una oferta que se concentra, sobre todo, en FP Básica y en modalidades a distancia.