El Gobierno de Aragón gastó 7 de cada 10 euros para inversiones: hay centros de salud e institutos que se quedaron a cero

El Gobierno de Aragón ejecutó el 68% de las inversiones reales previstas en el Presupuesto de 2025, según el balance de ejecución presupuestaria del mes de diciembre hecho público en el portal de Transparencia. El nivel de ejecución de los proyectos varía por consejerías y podrá subir, también, cuando se realice el balance definitivo del ejercicio, pero por ahora hay iniciativas previstas en el presupuesto que se han quedado a cero en este último año de legislatura marcado por el anticipo electoral.

A nivel de gasto, las consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Turismo son las que tienen una ejecución más baja, del 67% y 64%, respectivamente. En la parte alta de la balanza están las áreas de Agricultura (91%), Empleo (98%) o Educación (93%), mientras Sanidad se queda en el 85% (por encima de la media del presupuesto), o Bienestar Social en el 70%. Entre los organismos dependientes del Gobierno autonómico destaca por su baja ejecución el Instituto Aragonés de Fomento, que se queda en el 57% de lo presupuestado; o el Instituto Aragonés de la Mujer, que cumplió con el 68% de las cuantías presupuestadas.

El análisis de la ejecución de proyectos concretos revela que el Gobierno de Aragón destinó cero euros a algunas de las iniciativas que incluyó en las cuentas de 2025. Según el documento publicado en Transparencia, tuvieron un 0% de ejecución la creación del nuevo centro de salud de Cuarte de Huerva, Utebo o La Muela. Además, el nivel de ejecución del presupuesto se quedaba en cifras bajas en otros proyectos clave para la consejería de Sanidad que dirige en funciones el consejero José Luis Bancalero, como un 6% de ejecución de las inversiones previstas en el hospital de Alcañiz, un 17% de inversión en el centro de salud de Barbastro y un 0% para la radioterapia en Teruel.

Sin embargo, fuentes del Departamento de Sanidad explican estas cifras. En el caso del centro de salud de Cuarte de Huerva explican que está actualmente en periodo de ejecución la redacción del proyecto y, aunque se licitó a finales de 2025, el contrato "se firmó el 16 de enero y se pagará cuando se haga", con un presupuesto de 109.505 euros.

En el caso del centro de salud de Utebo, el Ejecutivo aragonés está pendiente de que el Ayuntamiento de Utebo ceda la parcela en la que instalarse. Respecto al de Barbastro, estas mismas fuentes recuerdan que "ya se ejecutó al 100% con 9,4 millones de euros de inversión más la dirección de obra", y señalan que "está pagado y terminado desde principios de 2025".

Sobre la radioterapia del hospital de Teruel, el departamento de Sanidad indica que las obras empezaron "a finales de año" y se certificó una partida de 180.000 euros, aproximadamente. Cabe recordar que Teruel es la única provincia de Aragón sin radioterapia, lo que implica que todos los pacientes con cáncer en Teruel que requieren de un tratamiento de radioterapia tienen que trasladarse a Zaragoza o a Valencia. En el caso del nuevo hospital de Teruel, la partida prevista para 2025 está ejecutada al 67%, con 15,5 millones invertidos en lugar de los 23 millones previstos.

Cero euros en el pabellón de Aragón

El balance presupuestario muestra que se han invertido un total de cero euros en la adaptación del pabellón de Aragón de la Expo, donde el Ejecutivo aragonés quiere ubicar la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, pero por ahora no se han ejecutado los más de 50.000 euros previstos para su adecuación.

En el caso del departamento de Educación y Cultura aparecen con una ejecución de cero euros varios proyectos, como la restauración del Palacio de los Condes de Argillo de Morata de Jalón. En este caso, el proyecto se licitó a principios de enero, con 680.000 euros de presupuesto, lo que hace que tampoco aparezca en el balance del mes de diciembre. Fuentes del Departamento de Cultura recordaron que en el caso del Palacio de los Condes de Argillo, en 2025 se realizó una modificación de crédito en la Dirección General de Patrimonio Cultural al conocerse a finales de 2024 la adjudicación provisional de una ayuda del 2% cultural para este proyecto.

Se pensaba que en 2025 la ayuda llegaría rápido y se podría ejecutar la obra, pero esta llegó a finales de noviembre de 2025 lo que llevó a realizar un reajuste de anualidades para pasar esas cuantías económicas al año 2026, de modo que se ejecutarán las obras este año.

Tampoco se había ejecutado a finales de diciembre los más de 15.000 euros previstos para la rehabilitación del IES Leonardo de Chabacier (antes IES Primo de Rivera) en Calatayud. Y la ampliación del IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro se quedó al 5% de ejecución, ambos dependientes de los servicios provinciales de Educación.

Mientras, otras instalaciones educativas requirieron más presupuesto del previsto. Es el caso de las obras del IES Pablo Serrano de Zaragoza, con una inversión de más de 33.000 euros en lugar de los 15.000 previstos. Fuentes del Departamento de Educación que dirige la consejera Tomasa Hernández explicaron que, para las obras menores (por debajo del millón de euros y competencia de los servicios provinciales), se reservan partidas generales que luego se van liberando conforme hay necesidad en un presupuesto vivo.

Las grandes obras del departamento, como los centros públicos integrados de Arcosur y Parque Venecia presentan unas ejecuciones por encima del 90%, con 1,2 y 1,3 millones invertidos, respectivamente, en 2025.