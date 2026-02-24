El hospital Miguel Servet de Zaragoza celebra 30 años de su primer trasplante de médula: desde entonces han realizado 900

El hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza celebra 30 años del primer trasplante de médula realizado en Aragón y que tuvo lugar en este hospital el 30 de enero de 1996. El paciente fue Pedro Compais, que recibió la donación de su hermano, y que este lunes ha estado en el acto conmemorativo junto con una de las médicas que en su día participó en ese primer trasplante, Pilar Delgado y que hoy es jefa de servicio de Hematología, responsable de estos tratamientos.

Desde la puesta en marcha de este programa de trasplante de médula ósea en Aragón, el Miguel Servet ha realizado cerca de 900 trasplantes. De ellos, 236 han sido alogénicos (células de un donante) y 663, autólogos (células del propio paciente). En la actualidad, se llevan a cabo 14-16 alogénicos y 20-30 autólogos trasplantes anuales. A la actividad del Servet se suman los 637 realizados hasta este enero en el hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza.

“La sanidad aragonesa vive un momento brillante en este ámbito, gracias al trabajo de quienes iniciaron esta técnica y de quienes hoy continúan impulsándola con visión de futuro", ha destacado el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero.

El trasplante de médula consiste en sustituir las células madre enfermas del paciente por células sanas procedentes de un donante compatible con el objetivo de regenerar el sistema hematopoyético y permitir la producción normal de células sanguíneas.

Este procedimiento es fundamental en el tratamiento de diversas patologías hematológicas, como leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos, aplasia medular y determinadas enfermedades genéticas o inmunológicas. Se trata de un tratamiento complejo, altamente especializado y potencialmente curativo, que requiere una atención multidisciplinar y unas condiciones de aislamiento muy estrictas para proteger a pacientes especialmente vulnerables.

Nueva planta de hematología

Para celebrar lo que se ha considerado un hito que marca un antes y un después en la historia de la Hematología y de la sanidad aragonesa, se ha desarrollado esta jornada conmemorativa en la que han participado profesionales que estuvieron implicados desde el inicio del programa de trasplantes, junto a profesionales actuales, una ponencia magistral, y una mesa con los pacientes.

Pilar Delgado ha señalado que esta conmemoración “recuerda un hito importante para Aragón que reconoce el trabajo continuado de muchos profesionales que han hecho posible que hoy el trasplante de médula sea un procedimiento consolidado, seguro y con excelentes resultados”.

Este mes, además, se ha inaugurado de forma oficial de la nueva planta de Hematología del Servet, algo que supone un salto cualitativo y cuantitativo en la atención a estos pacientes. Las nuevas habitaciones de aislamiento, más modernas, amplias y tecnológicamente avanzadas, están diseñadas para garantizar los máximos estándares de seguridad, calidad y confort.

Por otro lado, en marzo comenzarán a implantarse en Aragón los tratamientos con terapias CAR-T, una forma avanzada de inmunoterapia destinada a destruir de manera específica las células tumorales y evitar así el desplazamiento de los pacientes fuera de la comunidad. Estas terapias se pondrán en marcha en las próximas semanas gracias a las nuevas habitaciones de aislamiento, iniciándose su aplicación en los casos de linfoma.