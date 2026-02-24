Juan Carlos Dueñas coge el ‘volante’ del clúster de automoción de Aragón en sustitución de Benito Tesier

El Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) abre una nueva etapa. Juan Carlos Dueñas, director general de Linde + Wiemann en España, ha sido nombrado presidente de la agrupación empresarial innovadora en sustitución de Benito Tesier, quien deja el cargo tras su reciente elección como máximo responsable de la CEOE Aragón. El relevo se produce después de trece años de liderazgo continuado en uno de los sectores estratégicos de la economía aragonesa.

Dueñas, hasta ahora vicepresidente de Innovación dentro de la junta directiva del clúster y directivo con larga trayectoria en la industria de automoción, asume la responsabilidad en un momento clave para el sector, marcado por la electrificación, la descarbonización, la digitalización y la diversificación hacia nuevos ámbitos como la defensa. La transición se presenta como una continuidad del proyecto, pero también como la oportunidad de imprimir un nuevo impulso en un ecosistema que agrupa a 138 socios y representa a más de 300 empresas, con 34.000 empleos y cerca de 12.000 millones de euros de facturación.

Dueñas es un directivo con amplia trayectoria en la industria de componentes de automoción y hasta ahora ejercía como vicepresidente de Innovación del clúster. Es director general en España de Linde + Wiemann, multinacional alemana especializada en la fabricación de componentes estructurales metálicos para vehículos, proveedor habitual de grandes fabricantes europeos.

La compañía cuenta con una fábrica en el polígono industrial El Pradillo II de Pedrola (Zaragoza), donde produce piezas metálicas mediante procesos de perfilado, soldadura y estampación para ensamblajes de vehículos, especialmente en estructuras de carrocería y componentes funcionales para fabricantes europeos. Esta planta forma parte de la red industrial del grupo, que desarrolla productos como montantes, vigas de refuerzo y otros elementos estructurales destinados a mejorar la seguridad y reducir el peso de los vehículos.

La despedida de Benito Tesier

La salida de Tesier no ha sido un mero trámite institucional. En un mensaje dirigido a los asociados, el ya presidente de la patronal aragonesa ha querido cerrar esta etapa haciendo balance. “Hoy, tras trece años al frente del Clúster de Automoción de Aragón, llega el momento de cerrar una etapa muy especial en mi trayectoria profesional y personal. Han sido años intensos, llenos de retos, aprendizajes y, sobre todo, de una enorme satisfacción por haber compartido camino con tantas personas comprometidas con el futuro de nuestra industria”, ha señalado.

Tesier recuerda que asumió la presidencia en una fase de transformación profunda del sector, un proceso que —subraya— “se ha acelerado hasta redefinir por completo nuestra actividad”. Bajo su mandato, el clúster ha consolidado su estructura técnica, ha reforzado su interlocución institucional y ha ganado peso nacional e internacional.

“Nada de esto habría sido posible sin la implicación y la confianza de todos vosotros”, afirma en su despedida, en la que agradece el respaldo de empresas, equipos directivos e instituciones. “Dejo este cargo con la tranquilidad de saber que el clúster sigue avanzando con un proyecto sólido, una visión clara y un futuro prometedor”, añade, comprometiéndose a seguir apoyando desde su nueva responsabilidad al sector industrial aragonés.

Un clúster consolidado

El relevo se produce apenas semanas después de que el Casr renovara el distintivo ‘Gold Label’ de excelencia en gestión de clústeres que concede la European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Se trata de la máxima distinción internacional en esta materia y sitúa al clúster aragonés entre los nueve únicos de España con esta acreditación y uno de los 65 en el mundo.

La auditoría, superada con un 86% de cumplimiento sobre los indicadores exigidos, ha certificado la solidez organizativa y estratégica de la entidad. Un respaldo que refuerza su acceso a financiación europea y su capacidad para liderar proyectos de innovación en movilidad sostenible.

Noticias relacionadas

En este contexto, el desafío para Dueñas será mantener la senda de excelencia y, al mismo tiempo, pilotar la adaptación de la automoción aragonesa a un entorno cada vez más competitivo y diversificado. La adhesión al Hub Aragón Defensa, el impulso a tecnologías duales o la captación de fondos ligados a la transición energética forman parte del escenario inmediato.