Mario Picazo alerta sobre la subida de las temperaturas en Aragón: "Se esperan récords de máximas y mínimas"

Las temperaturas han cambiado por completo en cuestión de un par de semanas. El invierno estaba siendo muy húmedo con unas precipitaciones récord en muchos lugares de España que provocaron inundaciones históricas en Andalucía. La sucesión de borrascas dejó un panorama muy preocupante en toda la Península Ibérica durante principios del mes de febrero, pero la llegada de un anticiclón ha traído por fin el buen tiempo y los rayos de sol.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que las temperaturas se van a mantener por encima de los 20 grados en gran parte de Aragón al menos hasta el fin de semana. Unos valores por encima de lo habitual para esta época del año que llegan tras haber sufrido en Zaragoza alguna que otra jornada con el cierzo como principal protagonista.

Las altas temperaturas no solamente se van a registrar en la capital aragonesa debido al dominio de las altas presiones. Teruel será la provincia donde más se note el cambio en el tiempo y es que la amplitud térmica va a ser muy amplia. Por ejemplo, las mínimas no van a superar en ningún momento los 3 grados mientras que las máximas alcanzarán hasta el viernes los 22 grados lo que dejará 19 grados de diferencia entre la noche y las horas centrales del día.

Un padre y su hijo durante el pasado verano en Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

"Es lo que tiene el febrero loco"

Los meteorólogos más importantes de España llevan varios días estudiando este nuevo fenómeno que promete dejar tiempo primaveral al menos hasta el fin de semana en toda España. Mario Picazo, del tiempo.es, ha analizado la situación climatológica actual en redes sociales avisando que los termómetros se van a disparar en toda Europa por la llegada de una masa de aire cálida del norte de África que traerá también calima a la Península Ibérica. "Las temperaturas podrían alcanzar los 35 grados en Marruecos y los 33 en las Islas Canarias", recuerda el experto acerca de un fenómeno que se desplaza hacia el resto del continente.

Las anomalías de temperatura en muchos sitios de España, Francia, Alemania y otros países centroeuropeos podrían ser de hasta 10 grados por encima de la media. "Se esperan récords de máximas y mínimas en amplias zonas de Europa con temperaturas superiores a 20 grados. Es lo que tiene febrero el loco y más con el nuevo clima que vivimos", concluye el meteorológo de El Tiempo.es

Frentes con poca fuerza por el oeste y en Canarias

El vaivén térmico también afectará a las Islas Canarias donde pasarán de rozar los 30 grados a la llegada de un frente que haga descender los termómetros hasta los 20 grados. Las lluvias solamente llegarán a la Península Ibérica a partir del viernes cuando un frente entre por el oeste reactivando las precipitaciones en Galicia y el resto del norte peninsular.

Estas lluvias podrían llegar a Aragón, aunque con muy poca fuerza, a partir del lunes. El pronóstico de la Aemet indica que podría llover en Zaragoza, Huesca y Teruel a principios de la próxima semana coincidiendo con un descenso de las temperaturas máximas y mínimas tras un fin de semana marcado por el buen tiempo.