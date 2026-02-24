El Mes del Ternasco Asado 2026 reúne a 120 restaurantes de cinco comunidades y más de 155 platos que ponen en valor el Ternasco de Aragón

El Consejo Regulador de la I.G.P. Ternasco de Aragón ha presentado esta tarde en el restaurante La Cazuela de Zaragoza la quinta edición del Mes del Ternasco asado, que se desarrollará del 1 al 31 de marzo en restaurantes y puntos de venta fieles al Ternasco de Aragón.

El objetivo principal de esta campaña sigue siendo destacar el papel del Ternasco asado como plato referente de la gastronomía aragonesa, identificando y promocionando los establecimientos que lo ofrecen. Y, a su vez, incentivar el consumo de la carne rosa tanto en restaurantes como en casa.

La acción más relevante es la muestra y concurso del Ternasco asado en hostelería, que este año amplía su cobertura a otras comunidades, gracias al esfuerzo de las comercializadoras y distribuidores de ámbito nacional.

Ternasco asado de La Cazuela. / Ternasco de Aragón

Participan un total de 120 restaurantes de hasta 59 localidades, que proponen más de 155 platos con recetas tradicionales y no tradicionales. Lo que supone un crecimiento notable respecto a 2025: un 29% más de establecimientos participantes, un 24% más de platos que saborear y hasta un 35% más de localidades donde encontrarlo.

La presentación ha sido realizada por Juan Carlos Brun, presidente del Consejo Regulador de la I.G.P. Ternasco de Aragón, y por D. Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón.

Juan Carlos Brun ha destacado en su discurso que “esta quinta edición es especial, ya que participan, por primera vez, restaurantes de otras zonas de España, donde cada vez es más reconocido el Ternasco de Aragón en general, y el Ternasco asado en particular”.

Acto de presentación del Mes del Ternasco asado 2026 / Ternasco de Aragón

El presidente del Consejo Regulador ha animado, otro año más, a los comensales “a reservar sus raciones de Ternasco asado con anterioridad; un pequeño gesto al que no estamos acostumbrados y que facilitaría el trabajo de los cocineros y la presentación de un plato excelente”.

Ternasco asado tradicional y no tradicional

Los establecimientos participantes pueden competir en las dos categorías diferentes: la del Ternasco asado tradicional y/o la del Ternasco asado no tradicional.

Recordamos que se entiende por Ternasco asado tradicional aquel plato elaborado y servido con cualquier parte con hueso de Ternasco de Aragón I.G.P. asada en horno y acompañada por patatas panadera. Y por no tradicional a los platos elaborados con Ternasco de Aragón I.G.P. asado que no cumplen todos los requisitos obligatorios para la categoría tradicional: lingotes deshuesados, cortes deshuesados y rellenos, así como los acompañados por guarniciones y salsas alternativas, o cualquier versión del Ternasco asado en el que este sea protagonista.

Ternasco asado en horno leña de La Cazuela / Ternasco de Aragón

Dos equipos de jurados profesionales, dirigidos por Javier Robles, presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón y Maestro del Cordero, están ya visitando los establecimientos participantes para elegir las mejores propuestas. Los ganadores se conocerán en la entrega de premios del lunes 30 de marzo.

Se premiarán los mejores Ternascos asados no tradicionales y tradicionales de cada provincia y de Aragón. Y se entregarán menciones a la excelencia.

Muestra y concurso en 100 restaurantes aragoneses

Los 100 restaurantes de Aragón que participan este año están situados en 44 pueblos y ciudades aragonesas, más de un 16% respecto a la edición anterior. Por provincias, se presentan 51 establecimientos en la de Zaragoza, 26 en la de Teruel y 23 en la de Huesca.

Son 8 las localidades aragonesas que cuentan con nueva representación hostelera en el Mes del Ternasco asado: Renanué, Villanúa, Biescas, Valderrobres, Miedes de Aragón, Gotor, Caspe y Muel.

La lista completa de establecimientos aragoneses participantes es:

Provincia de Huesca: Antillón, Mérida, Da Vinci y El Origen en la capital; Trasiego y Sommos (Barbastro); Tres Caminos (El Grado); Gastrobar El Perdido y Asador Corbacho (ambos en Jaca); Plaché a fuego fuerte (Monzón); La Capilleta (Plan); La Borda de Pastores (Ayés, Sabiñanigo); La Estiva - Hotel Villa Virginia (Sabiñánigo); Hotel Restaurante Boira (Sariñena); Posada Abadía de Siétamo (Siétamo); Mesón La Villa (Binéfar); Casa Pardina y Mesón del Vero (Alquézar); Posada La Lola (Buera); 2 vueltas al plato (Benasque); La Cuchara de Ruba (Biescas); Rocca (Villanúa); y El Hangar – Hotel Fonsispa (Renanué).

Provincia de Teruel: El Mercao, Espacio Privado de Thomas Voigt, La Torre, El Don, Taller Cocina de Teruel, Café 1900, Parador de Teruel, Gastrotaberna Locavore, Palacio de la Marquesa y Yaín, en la capital; Alba del Sur (Tramacastilla); El Rinconcico, La Gaso, Masía La Torre y La Trufa Negra (Mora de Rubielos); La Fondica (La Puebla de Valverde); Fonda Alcalá (Calaceite); La Fábrica de Solfa y Font del Pas (Beceite); La Torre Restaurante (Torre del Compte); Los Maños (Albentosa); Parador de Alcañiz y Vesta (Alcañiz); Matarraña al Gust y OAK (Valderrobres); y La Torre del Visco (Fuentespalda).

Provincia de Zaragoza: Palomeque, Albarracín, +Albarracín, Aragonia, El Chalet, El Foro, El Descorche, Mesón Los Cántaros, Urola, Bar Tonik, Casa Pedro, Casa Agustín Valdoria, El Real, El Fuelle, Brasserie 1885, Café 1885, La Scala, Gayarre, Pinocho, Brasería Fire, La Despensa de Montal, Mazmorra, Asador La Cazuela, Celebris, San Siro, Escuela de Hostelería Topi, La Doris, Hotel Reino de Aragón, El Picadillo, El Cachirulo, Mía Culpa, Pura Brasa y Roto, todos en la capital; El Patio (La Almunia de Doña Godina); Mesón del Aceite (Bulbuente); La Rebotica y 801 Gastro Wine (Cariñena); Mesón de la Dolores (Calatayud); Albergue de Morata (Morata de Jalón); La Cocina de Baltasar – Bodegas San Alejandro (Miedes de Aragón); Convento de Gotor (Gotor) Rodi (Fuendejalón); Gratal (Ejea de los Caballeros); El Caserío (Biel); Avenida Sports y Tapas (Brea de Aragón); Flash Alagón Gastrobar (Alagón); Fonda Rubio (Muel); Rio Piedra (Nuévalos); La Bodeguita y Lakoki (Caspe); y Parrilla Nardone (Luesia).

155 platos de Ternasco asado tradicional y no tradicional

Buena parte de los 78 restaurantes aragoneses que participan en la categoría tradicional propone la clásica ración de “paletilla de Ternasco de Aragón asada con patatas panaderas”, pero este año hay más opciones de Ternasco asado por cuartos y unas cuantas propuestas con otros cortes. Como las “chuletas de Ternasco de Aragón asadas al horno con guarnición” del restaurante La Torre de Teruel o el “costillar asado de Ternasco de Aragón” que proponen en el Mesón Los Cántaros de Zaragoza, además del “asado en horno de leña de cuellos y bajos de Ternasco de Aragón” que vuelve a presentar La Cazuela de Zaragoza y que se ha podido degustar en la presentación de hoy.

En la categoría no tradicional encontramos mucha mayor variedad de cortes y platos. Los lingotes deshuesados de diferentes partes del Ternasco de Aragón asadas a baja temperatura siguen siendo los más habituales, aunque luego cada uno propone salsas y guarniciones diferentes. Como el “lingote de Ternasco de Aragón con puré de coliflor y tierra de cardamomo” que presenta el restaurante El Hangar, del nuevo Hotel Fonsispa en Renanué; o el “Ternasco asado, espuma de tupinambo setas silvestres y trufa” de La Torre del Visco en Fuentespalda.

Pero hay más innovación en torno al Ternasco asado. Noelia Andía propone en el restaurante Aragonia del Hotel Palafox de Zaragoza un sorprendente “gigot de Ternasco de Aragón IGP, glace clair y fresas”. Kike Micolau oferta “Ternasco asado, almorta y garbanzo” en su restaurante OAK de Valderrobres. Y en el restaurante Boira de Sariñena, los hermanos Ariste se atreven con un “jarrete de Ternasco de Aragón glaseado en su jugo, con su arroz seco, trufa negra de Ribagorza y alioli de sus sesos”.

Hay incluso quien incluye Ternasco asado en populares propuestas internacionales: en italiana pizza con patatas panadera, la del Bar Avenida Sport & Tapas, de Brea de Aragón; o en venezolana arepa, la del Mesón La Villa, de Binéfar.

Son también varias las propuestas que incorporan casquería, las partes ya certificadas como IGP Ternasco de Aragón. Principalmente cabezas, pueden probarse asadas a la manera tradicional en La Cazuela, pero también hay propuestas no tradicionales que la incorporan: “Cabeza de Ternasco asada a la royal y acompañada de ensalada aragonesa a cuchara” en Gayarre, y “Cabeza de Ternasco asada en texturas” en Taller Cocina de Teruel.

También Ternasco asado en 20 restaurantes de otras comunidades

Por primera vez, y como novedad principal de esta edición, se suman a la muestra (no concursan) hasta 20 restaurantes de otras zonas de España, situados en 4 comunidades autónomas diferentes: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias.

Participan 4 establecimientos madrileños, 10 catalanes, 2 valencianos y 4 asturianos. La mayoría de ellos con paletilla o pierna de Ternasco asadas al horno de manera tradicional. Pero también algunos no tradicionales, como el “churrasco de Ternasco de Aragón IGP sobre puré de patata” que puede degustarse desde hace años en el restaurante Uval, ubicado en el edificio de la Casa de Aragón en Madrid; o la “royal de Ternasco de Aragón, setas y parmentier de tomillo ahumado” de Lino restaurante en Castellón.

La lista completa de los 20 establecimientos participantes en estas comunidades es:

Cataluña: Cab Balasch, en Torrelles del Llobregat; Ermita Bruguers, en Gavá; Rincón de Galicia, en Cornellá de Llobregat; Can Biel, en Llinars del Vallés; Aqqua restaurant, en Martorell; Cal Carter, en Mura; OAK restaurante - Club de Golf de Barcelona, en Sant Esteve Sesrovires; Merce Jubany, en Castelloi; Raviolo, en Manresa; y Hotel Bruc, en El Bruc. Todos ellos en la provincia de Barcelona, próximos a la ciudad condal.

Cab Balasch, en Torrelles del Llobregat; Ermita Bruguers, en Gavá; Rincón de Galicia, en Cornellá de Llobregat; Can Biel, en Llinars del Vallés; Aqqua restaurant, en Martorell; Cal Carter, en Mura; OAK restaurante - Club de Golf de Barcelona, en Sant Esteve Sesrovires; Merce Jubany, en Castelloi; Raviolo, en Manresa; y Hotel Bruc, en El Bruc. Todos ellos en la provincia de Barcelona, próximos a la ciudad condal. Asturias: sidrería Casa Fulgencio, Bobela restaurante, vinoteca Planta 14 y bodega La Llera, todos en Mieres.

sidrería Casa Fulgencio, Bobela restaurante, vinoteca Planta 14 y bodega La Llera, todos en Mieres. Comunidad Valenciana: El Cierzo, en Valencia; y Lino restaurant, en Castellón.

El Cierzo, en Valencia; y Lino restaurant, en Castellón. Comunidad de Madrid: El Italiano, en Tres Cantos; y restaurante Uval – Casa de Aragón, Tramo y Kentya en Madrid.

Los mejores de 2025 buscan revalidar sus reconocimientos

En 2025 el Ternasco asado de La Cazuela fue elegido el mejor tradicional de Aragón, y durante este año ha atraído un buen número de nuevos clientes a probar sus dos opciones de Ternasco asado (la de paletilla, y la de cuellos y bajos), según reconocen sus responsables, Maria Pilar Bes y Carlos Agustín.

Y los mejores asados tradicionales de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza fueron para Casa Tous – Dos vueltas al plato (Linsoles-Benasque), restaurante Hípica Valdelobos (Teruel) y restaurante La Rebotica (Cariñena), respectivamente.

En la categoría de Ternasco asado no tradicional el mejor fue el “Ternasco de Aragón asado con puré de tubérculos y verduritas de la ribera” de Palomeque en Zaragoza. Y los mejores provinciales los de La Estiva (Hotel Villa Virgina, Sabiñánigo), La Fondica (La Puebla de Valverde) y El Chalet (Zaragoza).

Ternasco asado en casa y otras actividades

Son varias las actividades que, en torno al Ternasco asado, tendrán lugar durante el mes de marzo: la citada muestra y concurso en restaurantes de las cinco comunidades autónomas; ofertas y promociones en carnicerías, supermercados e hipermercados; y un concurso popular con premios de menús gratis para dos en los establecimientos ganadores, solo por compartir su #ternascoasado.

Además, la renovada Academia del Ternasco de Aragón, ha realizado en enero cuatro sesiones profesionales para fomentar su correcto cocinado y mejorar su presentación y prescripción, con aforo completo en todas ellas. Un interés que demuestra el potencial que todavía tiene el Ternasco asado, que permite atraer clientes y diferenciarse.

También, este jueves se realizará en Madrid una comida con prensa especializada, en la que, además de contar los detalles de esta iniciativa promocional y de la producción y comercialización del Ternasco de Aragón, se nombrará Embajadora del Ternasco asado 2026 a una reconocida periodista aragonesa.