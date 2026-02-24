El periodista Javier de Sola, nuevo director de informativos de la CARTV

El periodista Javier de Sola ha sido designado nuevo director de Informativos de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). La directora de esta corporación, Raquel Fuertes, ha informado del nombramiento este martes al Consejo de Administración sin que ninguno de sus miembros haya planteado ninguna objeción.

Javier de Sola cuenta con una amplia y sólida trayectoria profesional. Es gran conocedor de la CARTV, donde ha desarrollado una parte esencial de su carrera. Desde 2016 dirige y presenta el informativo matinal de Aragón Radio, ‘Buenos días Aragón’, el principal programa de actualidad de la emisora, que se emite de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. Su trabajo al frente de este espacio “ha consolidado su reputación como un profesional riguroso, versátil y profundamente comprometido con el servicio público”, en palabras de la directora general de la CARTV.

Nacido en Zaragoza en 1987, Javier de Sola es Licenciado en Periodismo, Máster en Marketing y Comunicación Corporativa y Doctor en Comunicación.

En la radio autonómica también ha presentado el magacín ‘Esta es la nuestra’ y ha trabajado como productor y redactor en distintos programas. Ha colaborado en Aragón TV como presentador en espacios de análisis y debate, el último de ellos durante las elecciones autonómicas de 2026; y también como guionista del programa ‘Reino y Corona’. Con anterioridad, desarrolló su carrera en Cadena SER, COPE, en prensa escrita en Heraldo de Aragón y Diario Equipo, así como en diversos proyectos digitales.

Desde el curso 2016/2017 es profesor asociado en la Universidad de Zaragoza y ha realizado estancias de investigación y docencia en la Universidad Complutense de Madrid (2020), la Sapienza Università di Roma (2022) y la Università di Macerata (2023).

Por todo ello, la directora de la CARTV ha explicado ante el Consejo que Javier de Sola es la persona idónea para ejercer como director de Informativos de Aragón Radio y Aragón TV, “por su sólida formación, su contrastada experiencia, su profundo conocimiento de esta casa, su capacidad para formar equipos cohesionados y su compromiso con los valores del servicio público que definen a CARTV”.

La toma de posesión del nuevo director de Informativos se producirá en las próximas semanas.