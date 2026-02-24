El PP asegura ahora que las conversaciones con Vox por el Gobierno de Aragón las va a liderar Azcón

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este martes de que las conversaciones con Vox para formar gobierno en Aragón las va a liderar Jorge Azcón, líder del PP en la comunidad y actual presidente en funciones. Una posición de los conservadores que se hace extensible a Extremadura, donde María Guardiola tiene menos margen de acción, ya que la próxima semana se tendrá que someter al pleno de investidura. La afirmación de Tellado llega un día después de que Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, confirmase la entrada de Génova, la dirección del PP, en las conversaciones con Vox por la gobernabilidad de los dos territorios.

En una entrevista en Telecinco, Tellado ha dicho que en esas negociaciones estará presente la dirección nacional "para darle una coherencia" pero que serán lideradas por los dos presidentes en funciones, que ganaron sus respectivas elecciones el 21 de diciembre de 2025 y el pasado 8 de febrero, respectivamente.

El dirigente popular ha precisado este detalle un día después de que PP y Vox acordaran iniciar un nuevo marco de negociaciones, en las que estarán involucradas las cúpulas de ambas formaciones, para tratar de llegar a un pacto sobre los nuevos gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón.

Una decisión que se tomó después de que los líderes de ambos partidos, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, mantuvieran una conversación telefónica "larga y fructífera" el pasado domingo, según anunció el popular este lunes en Onda Cero.

El secretario general del PP, que no ha precisado qué miembro de la directiva estará involucrado en las negociaciones, ha insistido en que la presencia de Génova y de Bambú tiene que servir para "catalizar" un acuerdo que "nadie entendería" que no fueran capaces de alcanzar.

"La mano tendida del Partido Popular está aquí", ha afirmado Tellado, quien cree que Vox y el propio Abascal también tienen intención de llegar a acuerdos.

"Vamos a darnos ese margen para el diálogo, para la conversación, para la negociación y para el acuerdo" ya que es lo que demanda "una gran mayoría de españoles", ha afirmado.

"España tiene que estar por encima de cualquier otra cuestión, sin lugar a duda", ha dicho Tellado, quien ha afirmado que PP y Vox tienen "muchas coincidencias" y son muchas más las cosas que les unen que las cosas que les puedan separar. "Estamos abocados a entendernos", ha reiterado.

Lo fundamental, ha añadido Tellado, es iniciar "cuanto antes" las conversaciones que permitan "un acuerdo fructífero" para ambas comunidades autónomas.