La reina Letizia, una visita y un premio al talento en Huesca

Huesca vive unos días llenos de talento. En el marco del Tour del Talento que acoge hasta el próximo viernes la capital oscense, la reina Letizia ha asistido al anuncio del premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026 -que será entregado en junio y que ha ganado, por unanimidad, una emocionada Patricia Aymà Maldonado-, en una visita que ha generado expectación entre los vecinos de la ciudad, que primero han recibido a Letizia en la plaza Navarra y en las viviendas y bares colindantes al Palacio de Villahermosa, la primera de sus paradas.

Ahí, adonde ha llegado acompañada del ministro de Industria, Jordi Hereu, ha sido recibida por las personalidades de la comunidad, desde la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, hasta la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, así como por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, con quien se ha detenido durante un minuto a charlar antes de saludar al resto de los presentes, como la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, o los representantes de la Fundación Ibercaja (José Luis Rodrigo y Amado Franco), que celebra su 150 aniversario, y de la Fundación Princesa de Girona (Francisco Beil y Salvador Tasqué).

En primer lugar, la reina se ha fotografiado con el primer Árbol del Talento, una iniciativa que llenará de esculturas los lugares más emblemáticos de la ciudad y que, en este caso, está dedicado a la reina Petronila. Joaquín Costa o Miguel Servet serán otros de los aragoneses ilustres que serán homenajeados por esta iniciativa, cuya autoría corre a cargo del artista Vicente García Plana. Letizia de Borbón ha aprovechado su visita a este histórico enclave para visitar la exposición del Concurso de Pintura Joven, que celebra su duodécima edición, y conversar con algunos de los artistas.

Foto de las autoridades, con la reina Letizia en el centro, en el primer Árbol del Talento de Huesca, este martes. / Miguel Ángel Gracia

Ha sido una visita breve, de apenas 20 minutos, antes de desplazarse al Palacio de Congresos de Huesca, donde ha sido recibida por las consejeras de la DGA, Tomasa Hernández y Claudia Pérez Forniés, así como por el presidente de la DPH, Isaac Claver, y el concejal de Juventud oscense, Guillermo Gómez. Las empresas colaboradoras con el premio también han participado en los saludos a la reina.

Ya dentro esperaban las decenas de jóvenes convocadas a la jornada de este martes en el auditorio, donde no ha faltado la música ni la interacción entre los presentes. El talento joven ha tomado entonces la iniciativa, con dos bloques diferenciados. Uno, de referentes de la fundación, que han compartido sus trayectorias y respectivos proyectos, con la intervención de los premiados en las ediciones de 2011 (Marc Bonavia), 2014 (Luz Rello), 2016 (Ignasi Belda), 2022 (Elisenda Bou-Balust) y el del pasado 2025, Pablo Sánchez.

Los emprendedores aragoneses han tomado el testigo, con cuatro iniciativas con impacto social nacidas desde el territorio. Valeria Corrales, estudiante de 18 años y youtuber especializada en la divulgación científica sobre robótica y programación; Paula Garfella, CEO de BioClonal; Pedro Lozano, cofundador de Imascono; y Carla Rivas, creadora de contenido en el mundo rural, han sido los encargados de compartir sus experiencias laborales y personales.

La ganadora del premio CreaEmpresa 2026, Patricia Aymà, ha agradecido al jurado por el reconocimiento y ha prometido seguir con su lucha contra los microplásticos. La barcelonesa es biotecnóloga y emprendedora científica y es una de las cofundadoras, además de presidenta y CEO, de Benviro, una empresa pionera en el desarrollo de biopláticos biodregadables a partir de residuos orgánicos mediante procesos biotecnológicos.

Noticias relacionadas

Y, como guinda al talento joven, el coro Ixena, con 40 artistas de entre 18 y 26 años, ha cerrado el acto con una versión de Berghain, de Rosalía.