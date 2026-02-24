El restaurante de un pequeño pueblo de Aragón que ha tocado el 'cielo' gastronómico en solo 7 días
El asador Galino Pueyo de Tardienta ha conseguido en tan solo una semana conseguir un Sol de la Guía Repsol y ser el mejor restaurante de la comunidad según la Guía Macarfi
Le ha bastado apenas una semana al asador Galino Pueyo para tocar el cielo de la gastronomía en Aragón. Ubicado en Tardienta, una pequeña localidad de Los Monegros (Huesca) con menos de 1.000 habitantes, este restaurante fue uno de los protagonistas en la última gala de la Guía Repsol el pasado lunes 16 de febrero al conseguir, por primera vez uno de los Soles de esta publicación de referencia. Los otros ganadores de la tarde fueron Baudilio por Fabiana Arévalo, de Valderrobres y El Portal de Albarracín, que también consiguieron su primer Sol, y Callizo (Aínsa), que ganó su segundo Sol.
No han quedado ahí las alegrías para Galino Pueyo. Este pasado lunes, la Guía Macarfi lo incluyó como el mejor restaurante de Aragón en 2025, por encima de referentes del firmamento gastronómico de la comunidad como Gente Rara, El Batán, Gamberro o La Prensa. La lista de los 15 mejores en la comunidad la completan Callizo, Casa Pedro, Absithium, Tatau, La Alquería, Lavedán, La Senda, Vidocq, Canfranc Express y La Era de los Nogales.
La Guía Macarfi presume de ser la única -en contraposición con Michelin y Repsol- realizada por "meros aficionados" a quienes les gusta comer bien. El ranking y el resto de galardones, como el Rookie del Año a la mejor apertura, se basan en el análisis, críticas y puntuaciones de "más de 2.500 gastrónomos locales", denominados embajadores, cuyo reclutamiento está abierto de forma permanente a través de su web. La colaboración de estos críticos es "libre, desinteresada y anónima".
Este proyecto nació, de la mano de Manuel Carreras, en octubre de 2015 centrado exclusivamente en Barcelona y, en los años siguientes, se ha ido extendiendo por toda España hasta alcanzar en esta edición a 15 comunidades autónomas.
Qué comer en Galino Pueyo
El asador Galino Pueyo destaca por encima de todo por su cocina a la brasa con leña de carrasca y sarmientos. Uno de sus rasgos más llamativos es que trabajan dentro del proyecto Piritaurus, nacido en Tardienta en 2021 con el objetivo de recuperar razas bovinas autóctonas de la Península Ibérica en peligro de extinción. Llevado a la cocina, buscan la "excelencia" en carne de buey de alta calidad a través de la cría semiextensiva y alimentación natural superando los 48 meses de edad.
Su menú Piritaurus está formado por aperitivos formados por chacinería casera, una croqueta de morcilla y un mini cachopo, varios entrantes (steak tartar, gyoza y picaña madurada) y dos principales (mollejas con limón y sal y chuleta) y dos postres (chuleta vainilla y milhojas brasa). El precio es de 90 euros e incluye café, agua y servicio de pan.
- Pilar Lamata se jubila tras más de 40 años en la Universidad de Zaragoza: 'Tiene que entrar gente joven. Hacen falta fuerzas y ganas
- Bar Marrakech, el rincón de Zaragoza donde sirven los mejores pinchos morunos de España: 'Viene gente específicamente a probarlos
- Los abogados aragoneses ya han detectado 'fraudes y estafas' ante el próximo proceso de regularización de migrantes
- Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: 'He estado 15 minutos parada
- Este es el mítico bar de Zaragoza que irá a la final del mejor torrezno del mundo
- Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
- Así es ArGa, el restaurante de Zaragoza donde podrás comer como los antiguos romanos: 'Había más de 50 panes diferentes
- Un barrio y una queja recurrente: los vecinos de Zaragoza vuelven a clamar por la limpieza de este curso de agua