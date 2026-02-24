El restaurante de un pequeño pueblo de Aragón que ha tocado el 'cielo' gastronómico en solo 7 días

Le ha bastado apenas una semana al asador Galino Pueyo para tocar el cielo de la gastronomía en Aragón. Ubicado en Tardienta, una pequeña localidad de Los Monegros (Huesca) con menos de 1.000 habitantes, este restaurante fue uno de los protagonistas en la última gala de la Guía Repsol el pasado lunes 16 de febrero al conseguir, por primera vez uno de los Soles de esta publicación de referencia. Los otros ganadores de la tarde fueron Baudilio por Fabiana Arévalo, de Valderrobres y El Portal de Albarracín, que también consiguieron su primer Sol, y Callizo (Aínsa), que ganó su segundo Sol.

No han quedado ahí las alegrías para Galino Pueyo. Este pasado lunes, la Guía Macarfi lo incluyó como el mejor restaurante de Aragón en 2025, por encima de referentes del firmamento gastronómico de la comunidad como Gente Rara, El Batán, Gamberro o La Prensa. La lista de los 15 mejores en la comunidad la completan Callizo, Casa Pedro, Absithium, Tatau, La Alquería, Lavedán, La Senda, Vidocq, Canfranc Express y La Era de los Nogales.

La Guía Macarfi presume de ser la única -en contraposición con Michelin y Repsol- realizada por "meros aficionados" a quienes les gusta comer bien. El ranking y el resto de galardones, como el Rookie del Año a la mejor apertura, se basan en el análisis, críticas y puntuaciones de "más de 2.500 gastrónomos locales", denominados embajadores, cuyo reclutamiento está abierto de forma permanente a través de su web. La colaboración de estos críticos es "libre, desinteresada y anónima".

Este proyecto nació, de la mano de Manuel Carreras, en octubre de 2015 centrado exclusivamente en Barcelona y, en los años siguientes, se ha ido extendiendo por toda España hasta alcanzar en esta edición a 15 comunidades autónomas.

Qué comer en Galino Pueyo

El asador Galino Pueyo destaca por encima de todo por su cocina a la brasa con leña de carrasca y sarmientos. Uno de sus rasgos más llamativos es que trabajan dentro del proyecto Piritaurus, nacido en Tardienta en 2021 con el objetivo de recuperar razas bovinas autóctonas de la Península Ibérica en peligro de extinción. Llevado a la cocina, buscan la "excelencia" en carne de buey de alta calidad a través de la cría semiextensiva y alimentación natural superando los 48 meses de edad.

Su menú Piritaurus está formado por aperitivos formados por chacinería casera, una croqueta de morcilla y un mini cachopo, varios entrantes (steak tartar, gyoza y picaña madurada) y dos principales (mollejas con limón y sal y chuleta) y dos postres (chuleta vainilla y milhojas brasa). El precio es de 90 euros e incluye café, agua y servicio de pan.