Los robots cuadrúpedos con IA se cuelan en las aulas: tiene explicación

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha seleccionado seis proyectos estratégicos para transformar la Formación Profesional a través de la digitalización aplicada y tecnologías disruptivas como la IA y la robótica. La iniciativa busca fortalecer la modernización tecnológica de estas enseñanzas en la Comunidad y reforzar la conexión entre los centros educativos y el tejido productivo.

Los proyectos, impulsados por centros que imparten grados formativos y cursos de especialización junto con una entidad o empresa colaboradora, recibirán una financiación cercana a los 235.000 euros y podrán ser cofinanciados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Fondo Social Europeo Plus, en el marco del programa EFESO 2021-2027.

Los programas son diversos y abarcan temática variada relacionada con la robótica, inteligencia artificial, domotización, internet de las cosas o simulación inmersiva, e implican a alumnado desde grados básicos hasta superiores.

Los seis centros coordinadores son el CFP Campus Digital (que lidera dos proyectos), el IES Pedro Cerrada (Utebo), el CPIFP Movera, el IES Sierra de Guara (Huesca) y el CPIFP Montearagón, también en la capital oscense. En cada uno de los proyectos trabajarán entre dos y cuatro centros y al menos una empresa, lo que supone la participación total de trece centros y seis compañías.

El Centro de Innovación para la Formación Profesional (CIFPA) desempeñará un papel clave en el acompañamiento técnico y formativo de los proyectos, apoyando su ejecución y facilitando la formación especializada del profesorado implicado.

En cuanto a los proyectos, detaca el de Robótica de Servicios, un proyecto pionero que introduce robots cuadrúpedos con IA en el sector sociosanitario. Permite al alumnado de ciclos sociales identificar necesidades y a los técnicos programar soluciones de navegación autónoma y reconocimiento emocional. Lo coordinará el Campus Digital FP, y participan el IES Avempace (Zaragoza) y el IES Leonardo de Chabacier (Calatayud).

También está el denominado CASTOR (Plataforma IA), que diseña una infraestructura de Inteligencia Artificial privada para la Formación Profesional aragonesa, orientada a la creación inteligente de materiales, la actualización curricular masiva y la generación de recursos evaluativos. También coordinado por el Campus Digital, lo impulsan el CPIFP Los Enlaces y el CPIFP Montearagón.

Por otro lado, se van a impulsar nuevos escenarios para la docencia de robótica colaborativa enfocados en la creación de prototipos "low cost" para la industria, como estaciones de soldadura TIG/MIG y sistemas de paletizado, utilizando fabricación aditiva y plugins de software propio. En este caso, el coordinador es IES Pedro Cerrada (Utebo) y participan el IES Gallicum (Zuera), IES Virgen del Pilar (Zaragoza) y el Campus Digital FP.

También aparece otro sobre Domotización de gallinero (Smart Farming), que sirve para aplicar la domótica y el IoT (internet de las cosas) a la cría de razas de gallinas autóctonas aragonesas para mejorar el bienestar animal y analizar las propiedades de sus productos en colaboración con la industria alimentaria. La coordinación correrá a cargo del CPIFP Movera y colaborará el IES Reyes Católicos (Ejea de los Caballeros).

El plan incluye la conocida como Diagnosis inteligente del vehículo, que desarrolla una metodología basada en retos donde el alumnado diseña averías reales mediante IoT y Arduino, comparando entornos de diagnosis multimarca y oficiales. El IES Sierra de Guara (Huesca) actuará como coordinador y trabajará junto al CPIFP Bajo Aragón (Alcañiz).

Por último, aparece el programa NNOFIRE-VR (Detección de Incendios), que implementa un modelo formativo innovador que integra realidad virtual y drones para simular la vigilancia e interpretación de datos en incendios forestales. El CPIFP Montearagón (Huesca) llevará a cabo la coordinación, junto al CPIFP Movera (Zaragoza) y el CPIFP San Blas (Teruel).

Estas iniciativas, que cuentan con la colaboración de empresas líderes como SARGA, Teradyne Robotics y Kampal Data Solutions, posicionan a la FP de Aragón a la cabeza de la transformación digital educativa, beneficiando a cientos de alumnos en entornos profesionales reales.

Noticias relacionadas

De esta manera, "Aragón refuerza su apuesta estratégica por una FP innovadora, conectada con los sectores productivos y preparada para afrontar los retos de la transformación digital", tal y como ha destacado el director general de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón, Luis Mallada.