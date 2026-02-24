The Wave rompe en Barcelona y lanza su tercera ola tecnológica que llegará en primavera a Zaragoza

Barcelona ha sido esta vez el lugar elegido para que la ola tecnológica aragonesa tome impulso. The Wave 2026 se ha presentado este martes por primera vez y lo ha hecho en la capital catalana, en un movimiento cargado de simbolismo y oportunidad a menos de una semana del Mobile World Congress. En ese escenario previo, casi como un aperitivo tecnológico, Aragón ha desplegado su propia narrativa de transformación digital.

El acto de presentación, celebrado en la Fundación Joan Miró, ha sido promovido por Prensa Ibérica -el grupo editor de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN- y ha reunido una representación del tejido empresarial y social de Cataluña. Hasta allí se ha desplazado la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que ha desgranado las líneas maestras de la tercera edición del congreso, prevista del 14 al 16 de abril en el Palacio de Congresos de Zaragoza. La cita volverá a crecer tras el récord del año pasado, cuando superó los 15.000 asistentes.

La edición de 2026 se estructurará en cinco grandes espacios —Planet Zero, Lunar Lab, Nebula Lounge, Expo Horizon y un escenario exterior reforzado— y reservará su última jornada al público general, con el objetivo de acercar la tecnología y el emprendimiento a nuevos perfiles. Más de 250 ponentes, gigantes tecnológicos como Amazon Web Services, Microsoft y Telefónica y empresas aragonesas como Integra e Hiberus participarán en una programación que busca combinar inspiración, negocio y transferencia real de conocimiento.

Tender puentes

Antes del inicio de la jornada en Barcelona, Mar Vaquero ha subrayado ante los medios que la capital catalana es “un referente del sector tecnológico” y que precisamente ahí radica el sentido de la presentación: tender puentes y generar sinergias con un ecosistema consolidado. La vicepresidenta en funciones ha defendido que Aragón vive un momento singular, marcado por su capacidad para atraer inversiones, impulsar el emprendimiento y articular un relato propio en torno a la innovación, del que The Wave —dijo— es “muestra y reflejo”. En un mapa en el que Barcelona, Madrid, Málaga o Bilbao ya cuentan con grandes citas tecnológicas, Aragón aspira a ocupar su espacio con un congreso que, en apenas dos ediciones, ha logrado consolidarse y ganar proyección en visitantes y ponentes.

De cara a la tercera edición, Vaquero avanzó que se mantendrán los cinco espacios ya implantados y se incorporará el Pabellón Puente -sede de Mobility City- con un área específica dedicada al sector industrial de los centros de datos, en plena efervescencia inversora. Más allá del formato, incidió en el contenido: el intercambio de conocimiento, el ‘networking’, la detección de talento y la actualización constante ante el impacto social y empresarial de la tecnología.

Japón será el país invitado, en coherencia con la vocación internacional del congreso y los contactos recientes con empresas niponas. La cita mantendrá en torno a 250 ponentes, con las dos primeras jornadas centradas en el ámbito empresarial y la tercera abierta al público, y sumará como novedad al creador de contenido Jordi Wild, en una apuesta por combinar liderazgo tecnológico y capacidad de influencia en el ecosistema digital actual.

La metáfora de la ola

“The Wave es la metáfora perfecta del momento que vive Aragón”, ha defendido Vaquero en Barcelona, donde ha subrayado que la comunidad acumula inversiones empresariales que superan los 90.000 millones de euros, la mayor parte de ellas vinculadas a infraestructuras tecnológicas. La cifra resume el fenómeno que ha colocado a Aragón en el radar europeo de los centros de datos, con anuncios encadenados de grandes operadores y proveedores de servicios en la nube.

En apenas dos años, la comunidad ha pasado de aspirar a convertirse en un polo digital a consolidarse como uno de los enclaves estratégicos del sur de Europa para el almacenamiento y procesamiento de datos. La combinación de disponibilidad de suelo, energía competitiva y ubicación logística ha actuado como catalizador de una nueva economía intensiva en capital y tecnología.

Ese contexto explica también la ambición que rodea al proyecto DAT Alierta, impulsado por el Gobierno de Aragón, un gran distrito tecnológico vinculado a esta ola inversora que se creará en Zaragoza, junto al campus universitario del Actur. Concebido como espacio de concentración empresarial, innovación y talento, el parque pretende aprovechar el tirón de los centros de datos para articular un ecosistema estable que trascienda el efecto anuncio y arraigue en empleo cualificado, formación y tejido local.

Comunidad, no solo infraestructuras

En Barcelona, el mensaje institucional ha nsisitido en esa idea: el ecosistema no se construye únicamente con infraestructuras millonarias, sino generando comunidad, conversación y talento. De ahí que The Wave aspire a algo más que ser un escaparate corporativo. El congreso quiere erigirse en ágora, un lugar donde grandes multinacionales, empresas aragonesas con décadas de trayectoria y nuevas iniciativas compartan escenario.

La decisión de presentar la cita en la capital catalana responde, en ese sentido, a una doble estrategia. Por un lado, proyectar Aragón en uno de los principales nodos tecnológicos del sur de Europa. Por otro, aprovechar la concentración internacional que genera la capital catalana para posicionar a Zaragoza como escala obligada en el mapa de congresos tecnológicos.

Si el año pasado la ola triplicó asistentes y convirtió el Palacio de Congresos de Zaragoza en un túnel azul de experiencias inmersivas, la edición de 2026 aspira a consolidar el salto cualitativo. La prueba en Barcelona, en vísperas del gran escaparate mundial de la conectividad que es el Mobile Word, ha sido el primer envite. La verdadera rompiente llegará en abril, cuando Aragón vuelva a situarse en el centro de la conversación tecnológica.