Aena duplicará su inversión en el aeropuerto menos utilizado de España: Huesca-Pirineos recibirá 7,8 millones en cinco años

El aeropuerto de Huesca-Pirineos acabó el año 2025 con solo 1.010 pasajeros transportados durante doce meses, en el último escalafón de la red estatal que gestiona Aena en España, pese a que este resultado suponía duplicar las cifras de un año anterior, el de 2024, que fueron la mitad. Un incremento del 109,5% interanual que no oculta sus pobres resultados en una actividad que cada año registra más de 2.000 operaciones.

Pues bien, estar en ese escalón del ranking no significa que Aena no vaya a seguir invirtiendo en mejoras para un futuro que quizá algún día cambie. Y así se explica que la pista aragonesa, la menos utilizada del país, se haya colado en el Plan DORA III de Aena que contempla inversiones de 13.000 millones de euros para todas las terminales del país durante los próximos cinco años, en el periodo 2027-2031.

En este plan, Huesca-Pirineos aparece con una más que discreta inversión, de solo 7,8 millones de euros a desembolsar en cinco años que, siendo una cifra minúscula en comparación con las que se destinarán a otras pistas, representa duplicar la cantidad que la propia Aena destino a la pista oscense en el anterior plan quinquenal, entre 2022 y 2026, que era de solo 3,8 millones.

Así aparece el aeropuerto de Huesca en el plan DORA III que sigue su tramitación a la espera de que el Consejo de Ministros dé su aprobación definitiva el próximo mes de septiembre. Una hoja de ruta que por fin se empieza a conocer con un desglose territorializado de este desembolso millonario en toda España. Con proyectos muy concretos de mejora y un mismo objetivo para todos, que es "dotar a todos los aeropuertos y helipuertos de su red en España de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y de mantenimiento, los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y de sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas".

"Todo ello para facilitar la movilidad y el crecimiento de los territorios que albergan los aeropuertos". Así lo aseguran desde Aena, que tiene proyectos interesantes para el aeropuerto de la capital altoaragonesa. Entre ellos destacan las actuaciones programadas en el campo de vuelo y la plataforma, tales como la renovación de pavimento de la pista de aterrizaje, o la intervención en el edificio Guara y en el Hangar 2.

También se invertirá en la mejora de la seguridad, con un nuevo equipamiento para la terminal altoaragonesa y la adquisición de vehículos del Servicio de Extinción de Incendios (SEI), y en nuevos sistemas de información y comunicaciones, con "elementos de campo".

"Para acometer esta gran ola inversora, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del Aeropuerto de Huesca-Pirineos será de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos", han explicado este miércoles desde Aena, que destaca que las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en la propuesta de DORA "han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante 5 meses".

Ahora el documento, aprobado la semana pasada por el Consejo de Administración de Aena, se ha remitido a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). También se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por la DGAC, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejo de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.