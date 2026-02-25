Aena invertirá 96,3 millones de euros en el aeropuerto de Zaragoza entre 2027 y 2031, el mayor desembolso de los últimos 20 años

El aeropuerto de Zaragoza recibirá en los próximos cinco años una de las mayores inversiones de su historia por parte de sus gestores, la empresa estatal Aena, a través del denominado Plan Dora III, del que hasta ahora solo se conocían las grandes cifras para toda España, 13.000 millones de inversión entre 2027 y 2031, y las consecuencias en la política tarifaria, al prever un incremento de las tasas del 4,3% anual. Hacía casi 20 años que no se destinaba un montante similar, después de las que se impulsaron para la Expo de 2008.

Pero llega el momento de empezar a deshojar la margarita en cada terminal y por fin se conocen las cifras concretas de los aeropuertos aragoneses. En este sentido, el de Zaragoza va a obtener en este periodo de tiempo obras de mejora que supondrán un montante global de 96,3 millones de euros, según ha podido conocer EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Se trata de uno de los mayores desembolsos recibidos en las últimas décadas en la pista de Garrapinillos, solo comparable al periodo de la Expo de 2008, cuando Aena impulsó la construcción de la nueva terminal de pasajeros, la transformación y urbanización del entorno y nuevas instalaciones de carga, entre otros proyectos relevantes.

Ahora se trata de dar un nuevo impulso al futuro del aeropuerto de Zaragoza, con vistas a un crecimiento también previsto tanto de pasajeros anuales como de toneladas de mercancías transportadas. No en vano, ya tiene varios contratos en licitación, como el que diseñará una nueva pista de aterrizaje principal, y otros ya iniciados como la construcción de su sexta terminal de carga.

Ahora Aena plantea una hoja de ruta de más de 96 millones con las inversiones propuestas para el período 2027-2031 que, al igual que el resto de aeropuertos y helipuertos de su red en España, busca aumentar "la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura", han explicado las fuentes consultadas por este diario. Por ello, y para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y de mantenimiento, los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y de sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas, se lanza este plan DORA III que en Zaragoza supondrá triplicar la inversión del quinquenio anterior el Plan DORA II, que conllevó el desembolso de 28,9 millones de euros entre 2022 y 2026.

Entre los proyectos contemplados para los próximos cinco años destaca un proyecto sobre todos los demás, el del recrecido de la pista de aterrizaje principal. Tal y como ya adelantó en exclusiva EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Aena ya había lanzado el concurso público para acometer esta reforma integral en un contrato que cuantificaba en 33,6 millones de euros y que obligará a cerrar 18 meses su pista de aterrizaje

Además, dentro del quinquenio 2027-2031, se contemplan obras de mejora y reforma de la terminal de pasajeros, estrenada en 2008 para la Expo de Zaragoza y que urge un lavado de cara que se va a acometer. Entre los trabajos a realizar destacan la construcción de nuevos accesos, calderas del sistema de calefacción y renovación de PCI, así como de aseos y puertas automáticas, o la creación de una nueva prepasarela de embarque, o la sustitución del equipamiento de facturación.

Será la primera gran remodelación que recibirá la terminal de pasajeros desde que se estrenó para la Expo de 2008 en Zaragoza, con mejoras en el interior e importantes novedades también en el exterior. Y es que otra de las grandes inversiones incluidas en el Plan DORA III será la construcción de un aparcamiento en altura en los terrenos próximos al edificio terminal. Una infraestructura que facilite el estacionamiento a usuarios y trabajadores, pensando sobre todo en una expectativa de crecimiento a futuro en el volumen de viajeros que atraerá la pista de Garrapinillos.

Otra de las apuestas de inversión de Aena en Zaragoza para los próximos cinco años es un nuevo impulso al plan fotovoltaico previsto para la pista, la construcción de una planta solar en el aeropuerto que contará con una potencia total instalada de 5,952 MWp y una potencia nominal de 4,995 MW. Esta apuesta supundrá desembolsar una inversión de 4,84 millones de euros antes de 2031.

Del resto de proyectos en cartera destaca también la renovación y mejora de sistemas eléctricos, con la construcción de una central eléctrica, así como un nuevo centro de transformación y la renovación de los cuadros eléctricos en la infraestructura.

También se contempla la mejora de la seguridad con un CCTV en el campo de vuelo, que es un sistema dotado con cámaras de alta definición, que en algunos casos utiliza inteligencia artificial o sistemas de reconocimiento facial, con el fin de monitorear los espacios abiertos para reforzar la seguridad y aportar ventajas como la de dotar de mayor control sobre el flujo de pasajeros, o la detección de intrusos y la vigilancia de zonas restringidas.

Y también relacionado con el campo de vuelo está previsto ampliar el edificio que se destina a los Servicios de Extinción de Incendios (SEI) y equipos de emergencia, así como la renovación de la torre mega y otras actuaciones en la plataforma de la pista de Garrapinillos o la instalación de 400Hz en la infraestructura.

Luz verde definitiva en septiembre

Según han explicado las fuentes consultadas por este diario, Aena tiene claro que para acometer esta gran ola inversora, se ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del Aeropuerto de Zaragoza será de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos también contemplados en este plan 2027-2031.

Como ya se advirtió en la presentación del Plan DORA III en el último consejo de administración de Aena, estas inversiones reguladas (no comerciales) han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante cinco meses. Y tras la aprobación en el consejo de administración de Aena, el documento se ha remitido a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). También se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por la DGAC, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.