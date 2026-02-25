Aragón entra en la selección para una futura red europea de centros del cáncer
La Red Integral de Cáncer de Aragón está entre los primeros 30 centros europeos seleccionados para incorporarse al itinerario estructurado de desarrollo
La Red Integral de Cáncer de Aragón (Comprehensive Cancer Network of Aragón) ha sido designada oficialmente por la red europea EUnetCCC (European Network of Comprehensive Cancer Centres) como uno de los primeros 30 centros seleccionados en ocho países europeos para iniciar el proceso hacia la certificación como Centro Oncológico Integral europeo.
La designación se enmarca en la Acción Conjunta EUnetCCC, incluida como Acción Estratégica número 5 del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer (Europe’s Beating Cancer Plan), cuyo objetivo es construir una red europea de aproximadamente centros oncológicos integrales antes de 2028.
Esta designación no supone la obtención de la certificación europea, sino la selección de Aragón como centro apto para iniciar formalmente el itinerario de mejora y evaluación que puede conducir, en fases posteriores, a la certificación completa.
El modelo europeo no crea nuevas estructuras, sino que reconoce centros o redes ya integradas en los sistemas públicos de salud que desempeñan un papel estructurador en la organización de la atención oncológica para una población definida.
El proceso se inicia en el plano nacional, con la participación de las autoridades sanitarias, y culmina con una evaluación europea realizada por el Comité de Designación y Admisión (DAC) de la Acción Conjunta EUnetCCC.
A partir de esta designación, Aragón se incorpora a un itinerario estructurado de fortalecimiento en ámbitos como la gobernanza y el modelo organizativo; la integración asistencial en todo el territorio; el impulso a la investigación clínica y traslacional y la cooperación estructurada y aprendizaje entre iguales con otros centros europeos.
El objetivo es avanzar progresivamente hacia los estándares europeos establecidos para la certificación como Comprehensive Cancer Centre, reforzando la integración entre asistencia, investigación e innovación en cáncer.
En un espacio como el europeo, donde cada año se diagnostican más de 2,6 millones de nuevos casos de cáncer, la red EUnetCCC busca reducir desigualdades en el acceso a la atención oncológica y promover un modelo integrado que garantice calidad asistencial, innovación y equidad territorial.
España cuenta con una presencia destacada en esta primera fase, con centros designados en varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón, lo que refleja la capacidad organizativa del Sistema Nacional de Salud en el ámbito oncológico.
