Aragón llega a las olimpiadas de FP: 29 alumnos representan a la comunidad en la competición nacional

Un total de 29 estudiantes aragoneses van a representar a la comunidad en una nueva edición de SpainSkills, las Olimpiadas Nacionales de Formación Profesional que se celebran en Madrid desde este miércoles y hasta el próximo sábado. Los jóvenes mostrarán su talento en una cita que reúne a los mejores alumnos y alumnas de FP de todo el país.

La delegación aragonesa va a participar en 25 especialidades oficiales de competición, además de contar con 4 representantes en la modalidad de demostración en ámbitos como Farmacia y Parafarmacia, Energías Renovables y Robótica Colaborativa.

Los 29 alumnos proceden de 21 centros educativos aragoneses, distribuidos por las tres provincias, y competirán en disciplinas tan diversas como Diseño Mecánico-CAD, Control Industrial, Floristería, Peluquería, Tecnología de la Moda, Atención Sociosanitaria, Sistemas Robóticos Integrados o Animación 3D, entre otras especialidades técnicas y creativas.

SpainSkills es el principal escaparate nacional de la Formación Profesional, organizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La edición de 2026 reúne a más de 550 competidores de toda España en 31 modalidades oficiales y 3 de demostración. Se espera que 20.000 personas pasen por IFEMA a lo largo de toda la semana.

Durante las tres jornadas de competición, la delegación aragonesa va a estar acompañada por el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, que seguirá de cerca el trabajo y evolución de los jóvenes participantes, que están arropados también por sus tutores.

Asimismo, está prevista la asistencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, el viernes 27, última jornada competitiva, para trasladar personalmente su apoyo al equipo aragonés.

El sábado 28 tendrá lugar la ceremonia de clausura y entrega de medallas, donde se conocerán los resultados finales y los representantes que formarán parte de la selección nacional en competiciones europeas (Euroskills) y mundiales (WorldSkills). En la última edición de SpainSkills, Aragón regresó con dos medallas, un Oro en Refrigeración y Aire Acondicionado, y un Bronce en Panadería.

Además, el medallista de Oro en Refrigeración, Álex Caro del IES Virgen del Pilar, logró posteriormente un bronce europeo en EuroSkills 2025, celebrado en Herning (Dinamarca), situándose entre los tres mejores competidores del continente en una de las disciplinas más técnicas del certamen.

La delegación aragonesa afronta esta edición con el objetivo de consolidar la calidad de la FP en el territorio y dar visibilidad al esfuerzo de estudiantes, docentes y centros educativos. La alta participación de Aragón en el certamen nacional vuelve a poner de manifiesto el alto nivel de la Formación Profesional en la comunidad, un ámbito educativo que en los últimos años ha consolidado su prestigio con la combinación de innovación, calidad docente y estrecha colaboración con los sectores productivos.

Tal y como destaca el director general de FP, Luis Mallada, los buenos resultados cosechados en ediciones anteriores evidencian “no solo el talento del alumnado, sino también el compromiso de los centros, tutores y equipos docentes con una FP moderna, especializada y orientada a las necesidades reales del mercado laboral”.

Noticias relacionadas

Este desempeño sitúa a Aragón como una de las comunidades de referencia en la excelencia de estas enseñanzas y refuerza la apuesta estratégica por seguir impulsando itinerarios formativos de alta cualificación y empleabilidad