Se busca comprador en Zaragoza para una nave en Plaza que tiene una multinacional como inquilina

Una nave de 6.000 metros cuadrados está a la venta en la Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, por 4 millones de euros. Una oportunidad para inversores en un espacio industrial y logístico de referencia en la capital aragonesa en el que la disponibilidad de suelo escasea desde hace tiempo con más del 95% de ocupación y una ampliación pendiente que ponga en el mercado nuevas parcelas.

En este contexto aparece una nave ya construida que se encuentra a la venta y que comercializa CBRE en Zaragoza, unas instalaciones que ya están en uso desde hace años y que se construyó en 2020 para ponerla en servicio en régimen de alquiler. Se firmó desde el momento en que finalizaron las obras de construcción y esta primavera está pendiente de renegociar el arrendamiento, pero mientras tanto se ha puesto a la venta esta nave que tiene 6.000 metros cuadrados de superficie.

Se oferta por este precio, que supone asumir un coste de compraventa de 667 euros por metro cuadrado, en portales inmobiliarios como Idealista, con un sorprendente gancho: "una magnífica nave logística ubicada en Plaza. La nave se encuentra arrendada desde su construcción a una empresa multinacional. El contrato esta vigente con período de obligado cumplimiento por parte del inquilino".

Entre sus características, destaca que tiene 5.800 metros cuadrados útiles, de los 6.000 construidos, que es una nave de una sola planta que se utiliza como almacén como actividad comercial principal y que se levantó hace seis años pero que se encuentra en "buen estado" pese a ser de segunda mano.

Además, cuenta con dos estancias distribuidas en el total de la nave y cuenta con cuatro aseos o baños, adaptados para personas con movilidad reducida, además de contar con sistema de calefacción, aire acondicionado, almacén, sistema de alarma, cocina completamente equipada y puerta de seguridad, según se indica en el propio anuncio.