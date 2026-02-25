Quién es David Mateo, el DJ de La Almunia que representa a Zaragoza en el nuevo concurso de Telecinco.

El DJ zaragozano David Mateo ha dado el salto de la cabina a la televisión como concursante de ‘Allá tú’, el veterano concurso que Telecinco ha recuperado en 2026 con Juanra Bonet como presentador. Con una trayectoria de casi dos décadas a los platos, Mateo está habituado a poner banda sonora a fiestas, tardeos y eventos, y es un nombre habitual en carteles como los de las Fiestas del Pilar.

Natural de La Almunia de Doña Godina, localidad de la que además es concejal de Festejos, Mateo ha pasado por escenarios pilaristas como las foodtrucks y Espazio Zity, tanto en solitario como en el formato Malibúconpiña, donde comparte sesión con otro habitual de la escena zaragozana, Rialto DJ.

De los platos a la televisión

“Oficialmente, soy concursante de ‘Allá tú’”, ha anunciado él mismo en sus redes sociales, confesando la ilusión que le hace participar en este concurso “mítico” de la televisión y, sobre todo, representar a Zaragoza. “Está siendo una experiencia increíble y la pienso exprimir al máximo”, añade, animando a seguir el programa, que se emite cada día a las 20.00 en Telecinco.

David Mateo, en el plató de 'Allá tú', en una foto compartida en sus redes sociales. / INSTAGRAM

Su salto a la televisión llega, además, en un buen momento profesional, tras un año en el que se ha recorrido gran parte de la geografía aragonesa llevando su música a todos los rincones.

De hecho, en otra publicación compartida con sus seguidores el pasado 31 de diciembre, el DJ hace balance de 2025 y agradece el apoyo recibido por comisiones, ayuntamientos, peñas, promotores, representantes, pubs y eventos privados, con una mención especial al público, “la pieza fundamental”.

Ya entonces, el pinchadiscos avanzaba que 2026 llegaba cargado de sorpresas coincidiendo además con su aniversario, ya que cumple 20 años en cabina.

Un formato clásico que vuelve a primera línea

“¡Allá tú!” es uno de esos programas que forman parte de la memoria televisiva, un juego de negociación y azar reconocida por sus famosas cajas y la figura del “banquero” o “banquera”. En esta nueva etapa, Telecinco lo emite de lunes a viernes a las 20.00 horas y cuenta con Juanra Bonet al frente.

El concurso regresa, además, con cambios pensados para renovar la mecánica sin perder su esencia. Entre las novedades destacan la presencia de un familiar “sorpresa” vinculado a cada participante y la incorporación de una “caja negra” con un importe secreto.

La participación del DJ zaragozano supone una oportunidad para volver a engancharse al popular programa y ver a un profesional local, curtido en fiestas y escenarios, defender el nombre de Zaragoza en prime time.