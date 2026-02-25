La escuela pública de Aragón mantiene la presión: volverá a movilizarse para rechazar la concertación del Bachillerato

La defensa de la escuela pública continúa en Aragón. Asociaciones, sindicatos y partidos políticos han anunciado nuevas movilizaciones a lo largo del mes de marzo para volver a mostrar su rechazo a la concertación de la etapa de 0 a 3 años y de Bachillerato impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón, ahora en funciones. En concreto, se concentrarán todos los miércoles de marzo a las puertas de los colegios e institutos públicos de la comunidad. Además, el 10 de abril celebrarán la "fiesta de la escuela pública", en la que los centros podrán compartir sus trabajos y sus singularidades en una "jornada lúdica, con actividades y actuaciones diversas".

Según han explicado los convocantes, los colegios de Infantil y Primaria están llamados a concentrarse todos los miércoles de marzo antes de comenzar su jornada escolar, a primera hora de la mañana. También instan a los institutos a sumarse a estas protestas durante su horario de recreo, de forma que se haga visible la defensa de la escuela pública y el rechazo a la concertación de las etapas no obligatorias.

Además, tanto los colegios como los institutos públicos están convocados el 10 de abril a la fiesta de la escuela pública, que se celebrará ese viernes por la tarde. Los convocantes han indicado que con ella buscan visibilizar los valores de la enseñanza pública y promover una jornada de convivencia y cohesión.

El fin de estas nuevas acciones es "defender la educación pública y visibilizar los valores que en ella se trabajan como señas de identidad de una escuela de calidad, inclusiva, participativa, plural, aconfesional, próxima y gratuita", según han indicado los convocantes, que son los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, Stea-i, UGT y ANPE: los partidos políticos PSOE, CHA, IU, Podemos, ZEC, Movimiento Sumar y PCE; y las asociaciones Adizar, Aedipa, Fadea, FABZ y Fapar.

Las movilizaciones de este marzo son las mismas que se llevaron a cabo en Aragón el pasado noviembre, cuando profesores, alumnos y familias de la escuela pública se concentraron a las puertas de los centros para rechazar la concertación de 0 a 3 años y Bachillerato bajo el lema "Dinero público para la escuela pública". Las protestas culminaron con una manifestación que recorrió las calles de Zaragoza en defensa de la escuela pública.

Además, en enero, la comunidad educativa se sumó a una huelga de tres días, en este caso convocada solo por CGT, que se celebró en plena campaña electoral y que también culminó con una multitudinaria manifestación. La semana pasada, la Federación de Enseñanza del sindicato se reunió con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para abordar las reivindicaciones que se hicieron durante los paros, que además de para rechazar la que describen como una "privatización" de la enseñanza pública, sirvieron para exigir mejoras en infraestructuras. Las partes se entendieron en este punto y, de un tiempo a esta parte, la consejería trabaja en mejorar las carencias que presentan los centros públicos, que aseguran que son consecuencia de una falta de mantenimiento de hace años.

Pero CGT ya alertó de que, si la concertación de las etapas seguía adelante, anunciarían nuevas movilizaciones. Con estas acciones, la escuela pública mantiene la presión a un Ejecutivo aragonés que en este momento está en funciones. El martes de la próxima semana, 3 de marzo, deberá componerse las Cortes de Aragón y el PP de Jorge Azcón tiene hasta el 3 de mayo para llegar a un acuerdo con Vox y formar Gobierno. Mientras tanto, la escuela pública continuará movilizándose.