Fallece un concejal del PP de Ejea de los Caballeros a los 60 años

La política ejeana está de luto. Este miércoles ha fallecido José Luis Monguilod, concejal del PP en el consistorio de la capital cincovillesa desde 2023, cuando fue el número 2 de la lista popular en las últimas elecciones municipales. El propio consistorio ha confirmado la noticia con un comunicado oficial.

"El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros comunica el fallecimiento de D. José Luis Monguilod Ramón, miembro de la Corporación Municipal de Ejea de los Caballeros desde 2023. Lamentamos enormemente su pérdida, y trasladamos nuestras condolencias al Grupo Municipal del PP y a toda su familia. Descanse en Paz", ha publicado el consistorio en su página web.

El presidente en funciones de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, se ha sumado a las condolencias. "El PP Aragón está de luto. Todo mi cariño para la familia y compañeros de nuestro concejal en Ejea, José Luis Monguilod Ramón. Descanse en paz", ha posteado en la red social X. Ramón Celma (presidente del PP en Zaragoza), la Comarca de los Cinco Villas y otros partidos políticos también se han sumado al pésame a los familiares y amigos de Monguilod.