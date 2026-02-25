Las familias del colegio de Peñaflor de Zaragoza rechazan la línea fría para el comedor escolar: exigen una cocina in situ

Las familias del colegio de Peñaflor de Zaragoza han tomado una decisión. Después de que hace dos semanas madres y padres se "colaran" en la cocina del centro, que lleva construida desde el pasado septiembre y que hacía más de una década que reivindicaban, para estrenarla y exigir que los estudiantes dejen de comer de táper, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón convocó a la AFA y a la alcaldesa a una reunión y planteó, como solución temporal para lo que queda de curso escolar, implementar cáterin. Después de someter esta propuesta a una votación, las familias han decidido rechazar la línea fría por la preocupación que existe a que esta se convierta en la medida definitiva, y han solicitado una reunión urgente a la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández.

Según han detallado desde la AFA (Asociación de Familias), en la votación han participado 53 personas, de las que en un 34,6% de ellas ha elegido implementar de forma provisional la línea fría este curso, mientras que un 3,9% se ha abstenido y la mayoría, un 61,5%, ha decidido continuar respaldando la opción de la cocina in situ. Esta lleva construida desde septiembre, pero los niños no han podido disfrutar de ella todavía a pesar de que, aseguran las familias, Educación les prometió que podrían hacerlo este curso tras más de diez años solicitándola.

"La postura mayoritaria se basa, sobre todo, en la preocupación de que la línea fría, aunque se plantee como una solución temporal, pueda acabar consolidándose y retrasando la puesta en marcha de la cocina recién construida", han relatado las familias, que sienten "inquietud" ante esta posibilidad y ello les genera "desconfianza". Desde el Departamento de Educación propusieron el cáterin como solución para los meses que quedan de curso escolar y aseguraron que el servicio de comedor estará licitado para el próximo septiembre.

Además de por la incertidumbre, las familias de Peñaflor respaldan su decisión en que el Gobierno de Jorge Azcón, ahora en funciones, ha impulsado un plan autonómico de transformación de los comedores escolares hacia cocinas in situ, como así lo presentara Hernández el curso pasado y se evidenciara con la puesta en marcha de las mismas en varios centros, entre ellos el Marie Curie o el María Moliner. Así, desde la AFA tildan de "incoherente" que la consejería les plantee implementar la línea fría cuando "el centro dispone de las instalaciones preparadas y la propia administración avanza hacia este modelo (de cocina in situ)".

Por todo ello, las familias han decidido no reblar en sus reivindicaciones y solicitar por registro formal una reunión urgente con la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández. Su intención es concretar la implentación de la cocina in situ y establecer un compromiso formal que garantice su puesta en marcha. Hasta entonces, los alumnos de Peñaflor continuarán comiendo de táper.

La AFA ha incidido en que las familias tienen voluntad de diálogo y disposición a trabajar junto a la administración para llegar a una solución "coherente, estable y beneficiosa para el alumnado". Su finalidad con la decisión es "seguir defendiendo el derecho a una alimentación sana y de calidad para el alumnado, apostando por la puesta en marcha de la cocina in situ". "La alimentación escolar forma parte del derecho de los menores a una alimentación adecuada y de calidad dentro del sistema público", han sostenido, y han añadido que "la cocina in situ garantiza un modelo más acorde con ese derecho, especialmente teniendo en cuenta la inversión pública ya realizada en las instalaciones del centro".