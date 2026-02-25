El Gobierno de Aragón facilita la ampliación de Plaza que permitirá urbanizar nuevos suelos por 44 millones

El polígono Plaza de Zaragoza, uno de los polos logísticos del sur de Europa, contará con cerca de 90 hectáreas (89 para ser más exactos) extra para poder incorporar nuevas empresas, toda vez que la superficie originaria está prácticamente llena y la ampliación de Plaza 4.0 está en un limbo jurídico. El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles, en su segundo consejo en funciones tras el 8F, declarar la urbanización de estos terrenos de interés general, como paso previo al PIGA que permitirá acelerar los plazos. Una actuación que está directamente relacionada con la nueva conexión por la calle Turiaso, a través de un viaducto que llegará hasta la turbo rotonda de Arcosur.

En ese sentido, la urbanización durará dos años y tendrá un presupuesto de 44 millones, que correrán a cuenta de los propietarios de los suelos, la familia Bancalé. Se trata de parcelas, en su mayoría, que antaño fueron dedicadas al cultivo y ahora están abandonadas. Los trabajos de urbanización comprenderán la creación de viarios internos y las puesta en marcha de las correspondientes redes de abastecimiento, saneamiento, energía y telecomunicaciones, así como zonas verdes y otros espacios libres. Esta gran pastilla se ubica entre la A-2 y la antigua carretera de Madrid y linda con el canal Imperial y con el emergente barrio de Arcosur.

A esta inversión se añadirán los más de 22 millones que costará la nueva conexión por Turiaso (en la que también participan los Bancalé de forma minoritaria, pese a que el grueso de la inversión lo asumirá la sociedad pública Aragón Plataforma Logística), que de facto es la que habilita estos nuevos solares y cuyas obras empezarán en verano para estar concluidas antes de que acabe 2027, puesto que la intención es adjudicarlas el próximo mes de mayo. Esta intervención se considera clave para el futuro de la movilidad en Plaza, ya que absorberá buena parte del tráfico que ahora congestiona el resto de accesos a la plataforma logística.

Proyecto de la conexión de Plaza con la A-2 y la N-211 por la calle Turiaso. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Cifras a futuro

Por su parte, las 89 hectáreas que se deben urbanizar están dentro del término municipal de Zaragoza y forman parte de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que precisan de una reordenación dentro de su sector, el SUZ 90-1. Y eso es precisamente lo que permitirá el PIGA del Gobierno de Aragón. Una vez se urbanicen los terrenos, tarea para la que se generarán 110 empleos directos, las nuevas parcelas estarán preparadas para albergar distintas empresas de los sectores logístico e industrial y también del terciario.

Así pues, este primer paso servirá para que Plaza pueda extenderse en los próximos años. La intención de la DGA es que cuando los suelos estén listos comiencen a llegar compañías a la zona, que deberán negociar la compra de los terrenos con la familia Bancalé.

Noticias relacionadas

De hecho, el PIGA se atreve a poner cifras más exactas de inversión futura, que alcanzaría los 380 millones de euros durante la próxima década (más de 280 para industrias y empresas logísticas) y crearía 7.000 puestos de trabajo "estables", aunque no se han detallado que compañías estarían interesadas en aterrizar en esta nueva parte del polígono zaragozano. Estos números, por tanto, no son definitivos y dependerán de los proyectos que consigan atraerse. En cuanto a la consturcción de los diferentes edificios, la previsión es que se generen más de 400 trabajos directos.