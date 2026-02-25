No habrá huelga en Mann Hummel en Zaragoza: acuerdo para un ere con 120 despidos tras casi 20 horas de negociación en el SAMA

Jornada maratoniana la vivida ayer en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Los sindicatos y la dirección de Mann Hummel se han sentado durante casi 20 horas en una reunión que empezó en martes, a las 9.30, y concluyó ya en miércoles, en torno a las 4.30 de la madrugada, con un preacuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ere) planteado por la empresa. Finalmente, habrá 120 despidos (casi 40 menos), aunque las condiciones serán mucho más ventajosas que las que se plantearon hace unas semanas. Todo ello, sujeto a la ratificación de la propia plantilla, de unos 630 trabajadores, que deberá votar a lo largo de la jornada.

En ese sentido, las salidas se irán produciendo de forma escalonada hasta el 31 de marzo de 2027 y habrá una comisión de seguimiento para garantizar que se cumple lo pactado. Se primará la voluntariedad y la intercambiabilidad, esta última basada en el puesto y el perfil de cada trabajador.

El clúster aragonés de la automoción, por su parte, se compromete a colaborar en posibles recolocaciones en otras compañías del sector, mientras que a su vez habrá una empresa de recolocación con un acompañamiento de nueve meses. El grupo, por su parte, ofrece 16 vacantes en otras fábricas, por si alguno de los trabajadores estuviese interesado.

Un trabajador en la fábrica de filtros para automoción de Mann Hummel ubicada en el polígono Plaza de Zaragoza. / Rubén Ruiz

En cuanto a la situación personal y económica de cada empleado, si alguno cumple los 55 años durante la vigencia del ere (esto es, durante los próximos 13 meses), se le aplicará un convenio especial. Las condiciones indemnizatorias del ere tendrá un año más de vigencia, hasta el 31 de marzo de 2028, en los casos de salidas por despidos objetivos individuales o colectivos. Se indemnizará a los 120 trabajadores con la improcedencia legal que corresponda a cada uno, con un complemento de 7.000 euros lineales.

Antecedentes

El conflicto comenzó el pasado mes de diciembre, justo en la semana previa a las fiestas navideñas. La multinacional alemana comunicó entonces su decisión de ejecutar un ere que, inicialmente, iba a afectar a unas 150 personas de las 630 que tiene en nómina en la capital aragonesa. Los trabajadores no entendieron ya entonces ni las formas, por la fecha elegida, ni el fondo, ya que la empresa alega causas productivas y organizativas que la plantilla no detecta y que les llevó a sospechar de que el movimiento respondía a una "deslocalización encubierta".

Los primeros contactos formales comenzaron el pasado mes de enero y lo hicieron con un pie todavía peor. Mann Hummel comunicó la cifra de despidos de forma más exacta, elevando sus propias previsiones iniciales a 158 empleados afectados por el ere. En ese momento comenzaron ya las protestas frente a la fábrica de esta importante compañía automovilística, un sector clave en la comunidad, que se han venido repitiendo todos los miércoles frente a la fábrica de Plaza, incluyendo también alguna manifestación en el centro de Zaragoza para mostrar su rechazo al despido colectivo, que incluso calificaban como "cruel" por todas las connotaciones que lo rodeaban.

LAURA TRIVES

Tras varias reuniones en las últimas semanas que seguían siendo infructuosas, pese a que Mann Hummel redujo en sus últimas ofertas la cifra de despidos a 133, primero, y a 125 después, el comité de empresa dijo basta a finales de la pasada semana y convocó una huelga indefinida que debía comenzar en el turno de noche del miércoles al jueves, a las 00.00 horas. Ambas partes se citaron en el SAMA para intentar un acuerdo in extremis después de una última oferta que la parte social consideró "insultante".

Las razones y el cruce de versiones

La multinacional alemana, que lleva 60 años instalada en la capital aragonesa y más de dos décadas en el polígono Plaza, alegó desde un primer momento que el motivo detrás de esta decisión radicaba en una bajada en la producción ya que, decían, iban a dejar de fabricar todos los elementos filtrantes, un tipo de producto vinculado a los recambios.

Noticias relacionadas

En cambio, los sindicatos no entendían ni compartían esta justificación, ya que incluso a principios de este año la empresa contrató a 60 personas, a tiempo completo y de forma temporal, para hacer frente a la carga de trabajo. Es por ello por lo que las sospechas iban hacia esa posible deslocalización, presumiblemente a otras plantas que el grupo automovilístico tiene en Europa del Este.