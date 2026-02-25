La mujer de Tejero, a su hijo en la Academia General Militar de Zaragoza, durante el 23F: "Han dejado a tu padre tirado como una colilla"

Carmen Díez Pereira, esposa de Antonio Tejero, protagonista del golpe de Estado del 23F, no se despegó del teléfono durante la noche más polémica de la historia de la democracia española. La mujer del teniente coronel preguntó a todos los mandos militares, llamó en innumerables ocasiones al Congreso de los Diputados y atendió llamadas de vecinos que le mandaban ánimos. E informó a su hijo Antonio, uno de los seis que tiene con Tejero, de la situación de su padre. El joven Antonio estaba en la Academia General Militar de Zaragoza cuando se enteró de que a su padre "lo han dejado tirado como una colilla".

Díez conversa brevemente con un teniente coronel, que tras compartir un diálogo corto con la esposa de Tejero cede el teléfono al hijo del golpista. "Ha sido un fracaso, ¿eh?", pregunta Antonio a su madre, que lamenta que "el Ejército se ha rajao". "Hijo putas", exclama el vástago, al que su madre solicita: "Pídele a Dios que la cosa termine normal, es lo único que me da miedo".

Las conversaciones de Díez, reveladas hoy entre los cientos de documentos que se han hecho públicos con el cumplimiento de los 45 años del golpe de Estado, ocupan más de 300 folios. Este diálogo con su hijo llena cuatro páginas, en una charla que intercala la preocupación por el futuro de Tejero y la normalidad entre una madre y su hijo.

Tejero hijo pregunta a su madre sobre el posible futuro del golpista y Díez "pide a dios que salga sano". "Que esté en la prisión toda la vida", se resigna la mujer del protagonista del 23F. Ambos establecen una breve conversación sobre "el código de justicia militar", que Antonio Tejero hijo no conoce tan bien como su madre, según se desprende del diálogo. Ella asegura que "la pena de muerte la han quitado" como castigo a ese tipo de delitos. "Pero que más da eso a que esté toda la...", comenta el joven, al que su madre le aclara que la pena sería de "doce años de prisión".

"Si yo pudiera volver a parir ningún hijo mío sería militar"

El hijo del golpista se interesa por cómo están el resto de los miembros de su familia, a los que presupone reunidos en el hogar pendientes de la situación de su padre y del desarrollo del golpe que asaltó aquel día el Congreso de los Diputados. "Todos estamos... pero lo que quiero es que estés tú tranquilo", resume Díez Pereira, que asegura que "si pudiera volver a parir, ningún hijo sería militar".

Tejero hijo ignora el comentario de su madre, pese a que lo repite en varias ocasiones, e insiste en su relación con la familia. "¿Sabes que no me dejan salir, no?", admite Antonio ante Carmen Díez, a la que lamenta que ha pedido "permiso urgente", pero que ha sido denegado. Tejero se admite "siempre desconectao" de lo que sucede fuere de los límites de la Academia General Militar.

La devota Díez Pereira insiste a su hijo, a lo largo de toda la conversación, en que tiene que "pedir a Dios que salga papá con vida. Que no haya sangre y que salga con vida". En ese momento, la madre cambia de asunto y le comenta a Antonio que el golpista ya ha presentado unas primeras condiciones para rendirse, al ver que el golpe no avanza en su línea. "Que se entrega a la Guardia Civil", explica Díez, mientras que el hijo le pide "que no le saquen fotos".

"Que tu padre asume toda la responsabilidad. Lo acabo de oír en la televisión", lamenta Díez, que tacha a su marido de "jilipuertas".

"Intentaremos que tenga permiso"

La conversación entre Carmen Díez y Antonio Tejero hijo termina y, entre el nerviosismo, la madre acaba dialogando un poco más con el teniente coronel que ha permitido al joven charlar durante unos minutos con su madre. "Si mañana sigue la cosa mal, no le podéis dar permiso, ¿no?", pregunta Díez al teniente, que le admite que "no han considerado prudente" la salida del hijo de la AGM el mismo 23 de febrero. "Podríamos complicar un poco la situación".

Díez insiste y le pregunta que "si estuviera mañana Antonio en la prisión", por el 24 de febrero, el joven Tejero tendría algo más de margen. "En el momento en que se solucione eso, yo te aseguro que intentaremos que tenga permiso", sentencia el teniente coronel de la Academia General Militar.